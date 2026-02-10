Filas de coches híbridos baratos para principiantes en IIMS 2026

Yakarta, VIVA – El Salón Internacional del Automóvil de Indonesia o IIMS 2026 presenta muchas opciones móvil respetuosos con el medio ambiente, incluidos los modelos híbrido cuyos precios comienzan en 200 millones de IDR. La tecnología ofrecida también es variada, como el estilo híbrido suave. suzuki a versiones HEV de varias otras marcas.

Según la búsqueda de VIVA Otomotif en JIExpo Kemayoran, Yakarta, el martes 10 de febrero de 2026, el Suzuki Ertiga Hybrid GX MT es una de las opciones con un precio de 274,9 millones de IDR en la carretera de Yakarta. Este modelo es un punto de entrada para los consumidores que quieren probar la tecnología híbrida sin tener que pasar a un segmento de precios más alto.

También de la familia Ertiga, existe una variante GX AT que se comercializa por 285,9 millones de IDR. Arriba está el Ertiga Hybrid Cruise MT con un precio de 287,8 millones de IDR, mientras que el Cruise AT está en 298,8 millones de IDR, todavía dentro del límite de 300 millones de IDR.

Suzuki también ofrece otra opción a través del XL7 Hybrid. La variante Beta MT se vende por 286 millones de IDR, mientras que la Beta AT se vende por 297 millones de IDR. Estos dos modelos se dirigen a consumidores que desean la apariencia de un SUV con tecnología híbrida suave pero aún en el rango de precio medio.

Fuera de Suzuki, Daihatsu también está animando este segmento a través del Rocky e-Smart Hybrid, que tiene un precio de 299,85 millones de IDR. Este SUV compacto es un modelo híbrido de sistema completo con un precio aún inferior a los 300 millones de IDR.

Chery también presenta el Tiggo Cross Hybrid con precios a partir de 299,9 millones de IDR para la variante más baja. Esta cifra lo hace caer en la categoría de automóviles híbridos que aún se puede alcanzar en Rp. 300 millones y menos segmento.

Si se clasifican desde el más barato hasta cerca de 300 millones de IDR, las opciones comienzan desde Ertiga Hybrid GX MT con 274,9 millones de IDR, luego XL7 Hybrid Beta MT con 286 millones de IDR, Ertiga GX con 285,9 millones de IDR, Ertiga Cruise MT con 287,8 millones de IDR, XL7 Hybrid Beta con 297 millones de IDR, hasta Ertiga Cruise con 298,8 millones de IDR.

Mientras tanto, en la gama más alta, Rocky e-Smart Hybrid IDR 299,85 millones y Tiggo Cross Hybrid a partir de IDR 299,9 millones cierran este segmento.