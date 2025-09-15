Filas de celebridades Bodas de lujo Holds fines Divorcio, Últimos problemas de Tasya Farasya

VIVA – En el mundo brillante del entretenimiento indonesio, los matrimonios de celebridades a menudo son un magnífico escenario que impresionante público, completo con vestidos de diseñador, lugares exclusivos y otras invitaciones de celebridades. Sin embargo, detrás del lujo, no unas pocas historias de amor que terminaron trágicas con el divorcio, dejando lecciones valiosas sobre la fragilidad de los lazos matrimoniales en el medio de los medios y la presión de la vida de celebridades.

Esta tendencia es cada vez más visible en 2025, donde una fila de parejas artísticas que alguna vez se llevó a cabo con un presupuesto fantástico se ha convertido en un titular debido a su proceso legal de divorcio.

Estas historias no son solo chismes, sino un reflejo de la dinámica del hogar que están influenciadas por factores externos como la infidelidad, el conflicto familiar, a las demandas de la carrera que es infinita.

A partir de Rachel Ven y Niko Al Hakim al último problema Tasya farasya Y Ahmad Assegaf, la siguiente es una serie de celebridades que celebran una boda de lujo pero llevaron a noticias desagradables e incluso divorcios, como resumidos de varias fuentes.

Rachel Ven y Niko Al Hakim

El matrimonio de Rachel Ven y Niko Al Hakim en 2017 se convirtieron en uno de los eventos más lujosos entre las celebridades en ese momento. Celebrada en un salón de baile del hotel de cinco estras en Yakarta, la fiesta cuesta hasta miles de millones de rupias, con magníficas decoraciones con temas florales y entretenimiento en vivo de artistas famosos.

Rachel, conocida como un influencer de belleza con millones de seguidores, parecía elegante en un diseño de diseñador local bien conocido, mientras que Niko, un joven emprendedor exitoso en el sector inmobiliario, completó el lujo con un anillo de bodas de diamantes brillantes.

La invitación llegó a 500 personas, incluidos compañeros influyentes y figuras comerciales, hizo del evento un símbolo de su estatus social. Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho. Solo tres años después, en febrero de 2021, Rachel solicitó el divorcio al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta con el caso número 381/PDTG/2021/Pajs.

El proceso de mediación falló, y el divorcio oficial se decidió el 16 de febrero de 2021. La razón principal revelada más tarde fue un error recurrente de Niko, que Rachel llamó un «trauma» que se acumuló, aunque ambos negaron el asunto de un tercero.

Hasta 2025, ambos continuaron manteniendo la comunicación por el bien de los niños, como se ve en el mensaje del apoyo de Niko a Rachel en julio de 2025, donde deseaba la posibilidad de referirse sin traición nuevamente.

Ria ricis y Teuku Ryan

No menos dramático, el matrimonio de Ria Ricis y Teuku Ryan en noviembre de 2021 también estuvo en el centro de atención debido a su escala de lujo. La ceremonia de matrimonio fue seguida por una magnífica recepción en el South Yakarta Luxury Hotel, con el costo de producción de una boda en video hasta cientos de millones de rupias vieron millones de veces en YouTube.

Ria, YouTuber con un suscriptor de más de 50 millones, con una kebaya moderna decorada con gemas, mientras que Ryan, un contenido de creador de Aceh, se completa con trajes a medida. A la fiesta asistieron una familia numerosa, incluida el hermano Ria, Oki Setiana Dewi y miles de fanáticos virtuales.

Sin embargo, la felicidad se rompió cuando Ria estaba embarazada de su primer hijo, Moana. Según los informes, el conflicto surge de las diferencias culturales y de la intervención de las leyes, donde la Sra. Ryan no acepta los hábitos de RIA, como servir bebidas frías al romper el ayuno. El proceso de divorcio comenzó el 30 de enero de 2024, con una audiencia de veredicto el 2 de mayo de 2024 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Ria ganó la custodia de Moana, mientras que Ryan debía pagar la vida de Rp10 millones por mes.

Gading marten y Gisella Anastasia

Gading Marten y Gisella Anastasia (Gisel) también se incluyen en esta fila, con su matrimonio el 15 de noviembre de 2013 en Tirtha Luhur, Uluwatu, Bali, que es un ícono de lujo.

El costo del evento alcanzó miles de millones, con lugares de playa privados, catering internacional y actuaciones musicales de bandas famosas. Gading y Gisel parecen armoniosos en el concepto de chic bohemio. Fueron bendecidos con Gempita Nora Marten (Gempi) en 2015.

Sin embargo, en 2018, las grietas comenzaron a aparecer, condujo a una demanda de divorcio que se procesó en 2019. El problema central, según gading en septiembre de 2020, es la diferencia en la visión de la vida y la presión profesional que los hace «perder química».

Gisel enfatizó que en abril de 2025 ese divorcio no fue por una disputa disputa, sino por una pequeña acumulación no resuelta, lo que les permitió seguir siendo intensas Gempi Co-patenting. Hasta junio de 2025, los dos se vieron unas vacaciones juntos en el extranjero por el bien de los niños, aunque el gading estaba cerca de Medina Dina desde noviembre de 2024, y Gisel con Wijaya Saputra.

Nassar y muzdalifah

La boda de Nassar y Muzdalifah el 17 de mayo de 2012 en la Mezquita Al-Azhom, Tangerang, también estuvo llena de controversia y lujo. Muzdalifah, una viuda rica de 10 años con cuatro niños, tenía un contrato simple pero una lujosa recepción en el Hotel Ballroom, completa con platos internacionales y entretenimiento de Dangdut.

Nassar, Dangdut Singer está en aumento, disfrutando de las instalaciones de automóviles de lujo y el costoso micrófono de Muzdalifah. Fueron bendecidos con Falhan Absar en 2013. Sin embargo, el matrimonio terminó el 6 de octubre de 2015 después de que Muzdalifah demandó por el divorcio en julio de 2015, con el argumento de que Nassar lo dejó durante nueve meses sin buena fe.

Muzdalifah admitió que su paciencia estaba actualizada, a pesar de que no había hostilidad; Incluso llevó al niño a conocer a Nassar. En 2022, Nassar sin rodeos que el matrimonio lo hizo «torturado» debido a las diferencias y expectativas de edad, incluida la retirada de las instalaciones de lujo. Hasta enero de 2025, la relación se mantuvo tensa sobre la custodia de Falhan, donde Muzdalifah, ahora está contento con Fadel Islami, es posesiva, lo que hace llorar a Nassar porque el niño no lo conoce después de ocho años.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf: problemas de divorcio shock

Finalmente, el tema de divorcio de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se convirtió en el último chisme en septiembre de 2025. Su matrimonio el 18 de febrero de 2018 en Yakarta se celebró lujosamente con el tema rústico, miles de millones de tarifas para lugares exclusivos y vestidos de Tasya diseñados por diseñadores famosos. Tasya, influyente de belleza con 7 millones de seguidores, y Ahmad, CFO de su marca de belleza, bendecida con Maryam Eliza Khair (2020) y Hasan Isa (2022).

La cuestión de sobresalir el 13 de septiembre de 2025 a través de X, el reclamo de Tasya se divorció en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta debido a un problema de vida. Tasya se despidió de las redes sociales el 14 de septiembre de 2025, subió «Necesito tiempo y espacio», y la reaprobación de la ley ilegítima del esposo no fue una esposa viviente.

Las acusaciones de agrietado del envío de flores de Rachel Ven («¡Spirit! Pasará») y el viejo video de Tasya pidiendo aclaraciones. Ahmad no respondió, mientras que Tasya estaba presente sola en el evento Mother of Pearl.