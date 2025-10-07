Filas de bancos que quedaron por Purbaya Menque, ¡hubo hallazgos sorprendentes!

VIVA -Elgencionalmente el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Volver a una inspección repentina (Sidak) a un número banco Bumn para monitorear la colocación de fondos gobierno y distribución al sector productivo.

Entonces, ¿qué bancos fueron los primeros en ser el Purbaya Menque? Después de Viva resumido el martes 7 de octubre de 2025, una fila de bancos que quedaron por Menque Purbaya, uno de los cuales fue un hallazgo sorprendente.

1. Banco Bni

El lunes 29 de septiembre de 2025, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, visitó la oficina central de PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK alias Bni.

La llegada de Purbaya tuvo lugar junto con la Junta Directiva de BNI en la oficina central de BNI.

«Esta es una inspección repentina para BNI, queremos ver cómo funcionan», dijo Purbaya en un video del Ministerio Interno de Finanzas.

Presente con un típico uniforme de camisa blanca del Ministerio de Finanzas y acompañado por una serie de personal, Purbaya inmediatamente caminó hacia el ascensor cuando llegó a la sede de BNI.

Cuando llegó al último piso, Purbaya inmediatamente ingresó a la sala de reuniones que fue cumplida por la junta directiva de BNI, incluida la presidenta directora de BNI, el putrama Wahju Setyawan al subdirector de BNI, Alexandra Askandar.

Además de Bank BNI, Purbaya también realizó recientemente una inspección repentina a la oficina de PT Bank Mandiri (Persero) TBK.

A través de cargas en la cuenta de Tiktok @Purbayayudhis El lunes 6 de octubre de 2025, admitió que esta inspección era monitorear la colocación de fondos gubernamentales de RP 55 billones en Bank Mandiri.

«La discusión es interesante. Están mejor preparados que BNI porque tal vez esté buscando fugas y luego se preparan», dijo Purbaya según lo citado por la cuenta de Tiktok @Purbayayudhis.

El Ministro de Finanzas aseguró que el Banco Mandiri hubiera logrado absorber el 70 por ciento de los fondos del gobierno, mediante préstamos al sector productivo. Purbaya incluso sugirió que su partido aumentaría la colocación de fondos del gobierno en Bank Mandiri.

«Soy un monitor del dinero que les damos, el 70 por ciento ha sido absorbido, ha sido distribuido. Tal vez pregunten nuevamente si puede haber adiciones que se pueden distribuir a otros sectores, tal vez a la propiedad y la automoción», agregó Purbaya.