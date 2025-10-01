Filas de aviones de combate se atracará en el cielo de Monas en el 80 aniversario del TNI, ¡hay 156 aviones!

Yakarta, Viva – El ambiente de Halim Perdanakusuma Lanud, East Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025 de la mañana, se sintió diferente. Motor deru avión de combate La Fuerza Aérea resonó cuando las filas de aviones comenzaron a prepararse para maniobrar.

Este ejercicio es parte de la preparación de atracciones aéreas espectaculares en el 80 aniversario del TNI que se llevará a cabo en el área del Monumento Nacional (Monas), Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Citando informes TVONENEWSAlrededor de 09.26 Wib, se vieron varios aviones de combate orgullosos Soy Línea en la pista. A partir de F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, para Hawk, todo parecía listo para someterse a un entrenamiento intensivo. Estos aviones provienen de varios escuadrones de élite dispersos en varias bases aéreas estratégicas de Indonesia.



Viva militar: Jet de combate de luchas de lucha contra el halcón militar de Taiwán Foto : Agencia de noticias militares de Taiwán

Avión del escuadrón de la Fuerza Aérea Elite

Esta vez, la atracción aérea del aniversario de TNI involucró aviones de combate del mejor escuadrón.

Escuadrón 14 Lanud Iswahjudi: T-50i Golden Eagle

Escuadrón 11 Lanud Sultan Hasanuddin: Sukhoi Su-27 y Su-30

Escuadrón 16 Lanud Roesmin Nurjadin & Escuadrón 15 Lanud Iswahjudi: F-16 Fighting Falcon

Escuadrón 12 Lanud Roesmin Nurjadin & Escuadrón 1 Lanud Supadio: Avión Hawk

Además, el avión de combate Bee Wong Bee KAI KT-1B se emitió primero primero para someterse a un entrenamiento de maniobra en el cielo de Yakarta.

Ensayo a la gran atracción

Las atracciones aéreas incluirán maniobras de combate a la simulación de pelea de perros en el cielo de Monas. El ejercicio de ensayo sucio en Halim Lanud se convirtió en un lugar para la estabilización antes del día pico.

Se ven algunos aviones que comienzan el motor y se preparan para despegar para la prueba de formación. Jefe de la Oficina de Información de la Fuerza Aérea de Indonesia (Kadispenau) Marsma I Nyoman Suadnyana aseguró que hubiera 156 aviones que estarían involucrados en esta demostración aérea.

«Es cierto que los involucrados en una manifestación aérea son 156 aviones», dijo.

Atracciones aéreas espectaculares: desde chorros de combate hasta sombrillas sumergidas

De los cientos de aviones desplegados, la mayoría de ellos son aviones de combate superiores como F-16, Sukhoi, para hallar 100/200. No solo eso, los aviones de transporte estratégicos como Hércules C-130 también jugarán un papel en misiones especiales durante las manifestaciones aéreas.

La atracción no solo muestra batallas aéreas simuladas, sino también el salto de las fuerzas de élite de varias dimensiones. Los soldados de Parako Pasgat, Kopassus, a los marines seguramente participarán en la formación combinada. Se cree que la colaboración de los aviones de combate con un paracaidista presenta una de las actuaciones aéreas más sorprendentes en la historia del aniversario de TNI.

Marsma I Nyoman explicó que todos los pilotos y aviones todavía estaban experimentando entrenamiento intensivo. Lanud Halim se convierte en el principal centro de preparación para que la atracción pueda funcionar sin obstáculos sin obstáculos.

«Con esta variedad de preparaciones, esperamos que los pilotos de la Fuerza Aérea puedan mostrar lo mejor para la comunidad en la celebración del aniversario de TNI», dijo.