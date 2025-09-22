Filas de autos y superdeportivos de lujo que son víctimas de inundaciones japonesas

Yokkaichi, Viva – Fuerte lluvia que golpeó Japón Recientemente tuvo un gran impacto para los residentes de Yokkaichi, la prefectura de fideos. Un estacionamiento subterráneo sumergido inundación Después de la lluvia alcanza el récord más alto. Como resultado, cientos de vehículos estaban gravemente dañados y no podían salvarse.

Este incidente ocurrió en la noche del 12 de septiembre cuando la tormenta trajo una lluvia extrema. En solo una hora, había 123.5 milímetros de agua en la región. Esta figura es la más alta en la historia de la grabación del clima en la ciudad.

El gran volumen de agua hace que el sistema de drenaje de la ciudad se abrume. El drenaje no puede soportar la descarga de agua para que parte del área del centro de la ciudad se sumerja rápidamente. Los residentes solo pueden observar el agua desbordando a varios puntos, incluidas las áreas de estacionamiento.



Autos de lujo para víctimas de inundaciones en Japón

Uno de los lugares que se vio gravemente afectado fue el estacionamiento de Kusunoki en el centro de la ciudad. Aunque los empleados han acumulado el saco de arena en la entrada, el agua todavía se filtra rápidamente. En cuestión de horas, el primer piso se hundió a la altura del techo, mientras que el segundo piso también estaba sumergido.

Según el informe de Kuruma News, citado por Viva Automotive el lunes 22 de septiembre de 2025, el garaje tiene una capacidad de alrededor de 500 móvil En dos pisos. En el momento del incidente, no se llenaron todas las ranuras, pero había 274 vehículos atrapados dentro. Desafortunadamente, casi todos no pueden repararse porque el daño es demasiado severo.

El nuevo proceso de succión del agua comenzó el 13 de septiembre usando un camión de bomba especial. Aun así, lleva días hasta que toda el área esté completamente seca. Solo en la mañana del 17 de septiembre, la condición del garaje comenzó a aparecer a pesar de dejar una vista patética.

El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo japonés distribuyó la documentación de inundaciones a través de la plataforma X. Las fotos publicadas mostraron una fila de autos hundidos en el capó. Estas imágenes muestran una escala extraordinaria de pérdida.

Entre los vehículos que eran víctimas había varios autos de lujo. Llámelo Nissan GT-R R35, Porsche Cayman, así como varios modelos Mercedes-Benz como S-Class, G-Class, CLA Showing Brake y A-Class. Incluso un BMW X6 se ahogó con otros vehículos.

No te pierdas la fila de autos hechos por Toyota, que van desde sedanes de la corona, Land Cruiser Prado, Prius, Alphard, Hiace, hasta Probox. Algunos pequeños autos japoneses o automóviles Kei como Mitsubishi Delica Mini también se convirtieron en víctimas. Casi todos los vehículos están completamente sumergidos para que el motor y el interior estén contaminados con agua.