Filas de autos usados ​​que no pierden mucho cuando se venden nuevamente

Yakarta, Viva – Coche usado a menudo elegido porque el precio es más asequible que coche nuevo. Sin embargo, no todos los autos usados ​​pueden mantener su valor de venta cuando se vuelve a publicar.

Algunas marcas y modelos han demostrado ser más estables debido a la calidad, la durabilidad y la demanda consistente del mercado. A los autos como este son perfectos para compradores que desean estar a salvo de grandes pérdidas cuando se vuelven a vender.

Los principales factores que hacen precio Los autos usados ​​siguen siendo altos es la confianza del consumidor en la marca. Cuantas más personas buscan ciertas marcas, menor será el riesgo de reducción de precios.

Además de las marcas, las condiciones del motor y el mantenimiento de rutina también son muy decisivos. Los autos con servicio regular e historial completo serán mucho más fáciles de vender a buenos precios.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveEl jueves 21 de agosto de 2025, los tipos de automóviles familiares y los autos de la ciudad suelen ser más resistentes a la disminución del precio. Por ejemplo, Toyota Avanza, Honda Brio y Suzuki Ertiga que siempre tienen muchos entusiastas.

Para los segmentos SUV y MPV, hay varios grandes nombres que son muy estables. Toyota Innova, Fortuner, a Mitsubishi Pajero Sport permanece en demanda debido a la alta resistencia y las necesidades del mercado.

En la clase Hatchback, el Honda Jazz y Toyota Yaris son autos cuyos precios usados ​​rara vez caen dramáticamente. Diseño elegante, eficiente de combustible y amplia comunidad de usuarios lo mantienen popular.

Honda CR-V también es una opción interesante debido a su reputación como un SUV duro y cómodo. La demanda del mercado que mantiene constantemente su valor para continuar compitiendo en el mercado usado.

Al elegir un automóvil usado cuyo precio es estable, los propietarios de vehículos no solo pueden disfrutar de la movilidad sino también invertir. Cuando es hora de vender, las pérdidas se pueden reducir al mínimo.