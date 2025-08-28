Filas de autos usados ​​de combustible económico. Adecuado para usuarios diarios

VIVA – Elegir coche usado No solo una cuestión de precio, sino también eficiencia de combustible. Con el precio de combustible cada vez más caro, los vehículos económicos son el objetivo de muchas personas. No todos quieren cambiar a un automóvil eléctrico (EV) o un complemento híbrido (PHEV) Debido a la infraestructura de carga limitada. Afortunadamente, hay muchos autos híbridos convencionales utilizados que son muy eficientes en combustible e incluso pueden alcanzar más de 40 mpg combinados (equivalente a aproximadamente 17 km/litro).

Leer también: Lista de precios de automóviles híbridos usados ​​que son BBM económicos: iniciando RP. 160 millones



Citado por Viva de Lata Jueves, 28 de agosto de 2025, resumiendo los 13 autos mejor usados ​​con una eficiencia extraordinaria, que es adecuada para usuarios urbanos y familias que desean reducir los costos operativos sin perder la comodidad.



Ilustración de salas de exhibición de autos usados ​​en WTC Mangga Dua

Leer también: Una forma fácil de comprar un automóvil usado sin preocuparse por los problemas



1. Toyota Híbrido RAV4 (2022)

Toyota Rav4 es SUV La más popular en los EE. UU. Y la versión híbrida es la opción correcta para aquellos que buscan espacio espacioso y eficiencia. Modelo 2022 Records 40 mpg combinados (41 ciudades / 38 autopistas). La quinta generación que comenzó en 2019 ofrece resultados similares, aunque el modelo 2024 disminuyó ligeramente a 39 mpg. Aún así, este es un gran SUV económico.

Leer también: Los autos usados ​​ahora están garantizados 5 años



2. Kia Sportage Hybrid (2024)

La última generación de Kia Sportage se realizó moderna con una cabaña de socorro. La variante FWD registra 43 mpg combinados (42 ciudades / 44 carreteras). Además de Economical, Sportage ofrece características de seguridad modernas y información y entretenimiento intuitivo, por lo que es un competidor serio para Toyota y Honda.

3. Honda CR-V Hybrid (2023)

Honda CR-V es famoso por ser práctico y cómodo para la familia. El modelo 2023 trae una nueva eficiencia: 40 mpg combinado (43 ciudades / 36 carreteras) para FWD. La versión AWD es un poco más derrochador con 37 mpg. Para aquellos que buscan un SUV familiar con una reputación difícil, CR-V Hybrid es una opción segura.

4. Toyota Prius (2023)

¿Quién no conoce a Prius? Este icono híbrido continúa evolucionando, y el modelo 2023 es uno de los más eficientes. La variante LE FWD puede penetrar en 57 mpg en la articulación (57 ciudades / 56 autopistas), mientras que AWD sigue siendo impresionante en 54 mpg. Prius es adecuado para conductores urbanos que priorizan la máxima eficiencia.

5. Hyundai Ioniq Blue (2021)

Hyundai Ioniq a menudo se conoce como el competidor más fuerte de Prius. La variante azul registra un registro de eficiencia con 59 mpg combinados (60 carreteras). Incluso la variante estándar permanece en el rango de 55 mpg. El diseño práctico de hatchback lo hace adecuado para la movilidad diaria con un consumo de combustible muy mínimo.

6. Lexus UX 250H (2020)

Este SUV de lujo de Lexus demuestra que la comodidad no tiene que ser un desperdicio. La variante FWD puede registrar 42 mpg combinados (43 ciudades / 41 carretera). La versión AWD es ligeramente más baja (39 mpg), pero sigue siendo eficiente para los tamaños de SUV premium. Adecuado para aquellos que quieren estilo y frugal.

7. Kia Optima Hybrid (2018)

Para los que prefieren sedánVale la pena considerar el híbrido Kia Optima usado. Este modelo alcanza 42 mpg combinados (39 ciudades / 46 carreteras). Además de ser económico, Optima ofrece costos interiores y de mantenimiento relativamente bajos, lo que lo hace popular en el mercado usado.

8. Toyota Crown AWD (2023)

Toyota Crown está presente como un sedán premium de Avalon en ciertos mercados. La variante híbrida AWD estándar es capaz de producir 41 mpg combinados. Con un diseño lujoso y un rendimiento suave, Crown demuestra que la eficiencia puede ejecutarse en línea con la comodidad de la clase alta.

9. Honda Insight (2022)

Aunque no es tan popular como Prius, Honda Insight es un sedán híbrido eficiente basado en cívico. Modelo 2022 Registros 52 mpg combinados (55 ciudades / 49 carreteras). Con las características de seguridad de detección de Honda y la elegante apariencia, Insight es una elección racional para aquellos que buscan sedanes económicos y elegantes.

10. Ford Escape Hybrid (2022)

Este compacto SUV Ford se había vuelto excelente. El modelo FWD 2022 todavía puede proporcionar 41 mpg combinados (44 ciudades / 37 carreteras). La versión del estiramiento facial 2023 disminuyó ligeramente en eficiencia, pero la generación anterior todavía valía la pena buscar en el mercado anterior.

11. Hyundai Elantra Hybrid Blue (2023)

El sedán compacto ahora es más elegante. La variante azul del híbrido Elantra alcanza la articulación de 54 mpg (56 carreteras). Mientras que el ajuste estándar sigue siendo muy eficiente en 50 mpg. Este automóvil es popular entre los conductores jóvenes gracias a diseños deportivos y tecnología sofisticada.

12. Toyota Camry Hybrid (2018)

Toyota Camry es conocido como un sedán familiar principal. La versión híbrida 2018, especialmente la variante LE, alcanzó 52 mpg combinados (51 ciudades / 53 autopistas). Los adornos más deportivos como SE y XLE son ligeramente más bajos (46 mpg), pero aún eficientes.

13. Honda Acuerdo Hybrid (2023)

Como uno de los sedanes más emblemáticos, Accord Hybrid ofrece un equilibrio de eficiencia y comodidad. Modelo 2023 Registros alrededor de 48 mpg combinados (51 ciudades / 44 carreteras). Adecuado para familias o empresarios que desean un automóvil aliviado pero aún ahorran combustible.



Acuerdo de Honda Hybrid 2016.

Los autos híbridos usados ​​son una solución inteligente para aquellos que desean alta eficiencia sin asuntos de carga complicados. Desde hatchbacks como Hyundai Ioniq, sedanes populares como Camry y Accord, hasta SUV familiar como RAV4 y CR-V, todos ofrecen un consumo de combustible de más de 40 mpg.

Con una variedad de opciones, los consumidores pueden reducir significativamente los costos de combustible sin sacrificar la comodidad, el espacio o el rendimiento.