Filas de automóviles con el mejor sistema de frenado, seguro en todos los campos

VIVA – La alta velocidad es el foco principal de los autos deportivos e hipercar, pero la capacidad de detenerse rápido es tan importante. Slashgear compila una lista de 13 móvil con frenado Lo mejor basado en la distancia de detención de 70 mph (~ 113 km/hora) hasta que se detiene, muestra que los frenos están tan calificados como vitales con máquina violento.
Esta lista se refiere a datos de Coche y conductor Y Autocar Citado por Viva el martes 2 de septiembre de 2025, así como la distancia de detención de 60 mph usando datos de Motorend para agudizar la clasificación.
1. 2024 Ford Mustang Caballo oscuro – 142 pies
El más largo en esta lista, pero aún impresionante teniendo en cuenta el precio y la clase. Mustang Dark Horse está equipado con un rotor de freno delantero de 15.4 pulgadas con pinzas Brembo de 6 pistones, rotor trasero de 14 pulgadas con pinza de 4 pistones, sistema de freno por cable y alambre y alambre prohibición Pirelli P Zero Trofeo RS es ancho y muy pegajoso. Desde 60-0 mph, este automóvil es incluso mejor que McLaren Senna con una distancia de parada de 90 pies.
2. 2015 Ferrari LaFerrari – 136 pies
El primer híbrido de hipercar de Ferrari presenta un motor V12 de 6.3 L combinado con un motor eléctrico, una potencia total de 950 hp. Los frenos usan un disco de cerámica de carbono de 15.7 pulgadas en la parte delantera y 15.0 pulgadas detrás: Pirelli P Corsa muy ancho (345 mm en la parte posterior), lo que permite que se detenga en 136 pies de 70 mph.
3. 2019 McLaren Senna – 136 Kaki
Diseñado similar a un automóvil de carreras con un motor V8 de doble turbo de 4.0 L y una potencia de 789 hp, frenos de cerámica de carbono de 15.4 pulgadas y un agarre extraordinario en Skidpad (1.12 g) que permite que Senna frene hasta 1,5 g. Distancia de parada: 136 pies (varias fuentes mencionan 123 pies).
4. 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport – 136 Kaki
Uno de los mejores sorprendentes de la lista, el automóvil con un precio mucho más asequible también puede detenerse rápidamente: 136 pies de 70 mph y 90 pies de 60 mph. Impulsado por un motor V8 de 6.2 L 460 HP, mientras lleva muchos componentes de rendimiento de Corvette Z06.
5. 2018 Lamborghini Huracan – 135 pies
Conocido por poder avanzar sin cesar en rondas rápidas y pedales de freno consistentes con respuestas lineales, esta dura variante de Huracán está diseñada para pistas de carreras. El amortiguador magnetorreológico y la conducción de todas las ruedas ofrecen un control agudo con 1,11 g de torque en SkidPad, mientras que el motor V10-Katup de aspiración natural produce 631 hp a 8,000 rpm.
Determinantes de la distancia de parada rápida
– Tipos de freno (carbono de cerámica)
Los frenos cerámicos livianos, resistentes al calor y un desvanecimiento mínimo, se utilizan ampliamente en modelos de élite para soportar el frenado extremo.
– Calidad de los neumáticos (alto agarre)
Los neumáticos de alto rendimiento, como Pirelli P Zero Trofeo RS o Corsa y Kumho/Kumho Ecsta Acr, los neumáticos son muy significativos para acortar la distancia de frenado.
– Tecnología de frenos moderna
Sistemas como el control de freno por cable y la respuesta al frenado, tal como se aplican al Mustang de caballo oscuro.
– Propuesta de valor
Corvette Grand Sport es un ejemplo de que un automóvil con un precio más asequible puede tener logros de frenado que compensan el hipercar.
Esta lista muestra que el frenado es un elemento crucial y no es menos importante que la aceleración. Modelos como LaFerrari, McLaren Senna y Corvette Grand Sport demuestran que los grandes frenos de combinaciones de materiales premium, la última tecnología de frenos y neumáticos de alto rendimiento pueden detener vehículos súper rápidos con distancias muy cortas.
Para los ventiladores automotrices y aquellos que buscan automóviles con el mejor rendimiento de frenado, comprender estas características técnicas es la clave para elegir las más adecuadas según sus necesidades y presupuesto.
