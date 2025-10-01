Filas de automóviles baratos con tecnología sofisticada, precios asequibles pero características máximas

VIVA – En la era automotriz moderna, tecnología sofisticado ya no está presente en móvil-Cals de Luxury. Ahora, muchos fabricantes de automóviles presentes característica prima en vehículos con precio asequible.

Esto abre oportunidades para que los consumidores disfruten de la comodidad, la seguridad y la tecnología de hoy sin tener que drenar la bolsa. Aquí hay una lista de 5 autos baratos que están equipados con tecnología moderna, demuestran que los precios asequibles no significan sacrificar la innovación.

Ilustración de la última imagen de automóvil Nissan Versa

1. Nissan Versa 2025

Citado por Viva Automotive de Slashgear, miércoles 1 de octubre de 2025, Nissan Versa 2025 es uno de los autos nuevos más asequibles, con precios que comienzan desde RP. 257,850,000 en los Estados Unidos. Aunque económico, Versa está equipado con una pantalla táctil de 7 pulgadas que admite Apple CarPlay y Android Auto, así como el sistema de seguridad Nissan Safety Shield 360, que incluye frenado automático de emergencia, advertencias de salida de carril y monitoreo de puntos ciegos.

2. Hyundai Lugar 2025

Hyundai Venue ofrece una combinación de valores, estilos y características modernos. TRIM SE tiene un precio a partir de RP. 323,250,000, el ajuste celular es alrededor de RP. 353,250,000, y el ajuste limitado es alrededor de RP. 372,000,000. Todas las variantes están equipadas con una pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto y un sofisticado sistema de información y entretenimiento. El diseño compacto hace que el lugar sea adecuado para uso urbano.

3. Toyota Corolla 2025

Toyota Corolla sigue siendo un favorito debido a su confiabilidad. Equipado con características como pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto y Toyota Safety Sense Safety System, Corolla ofrece un valor extraordinario en la clase de sedán compacta.

4. Honda Civic 2025

Honda Civic es famoso por la calidad de la confort de construcción y conducción. Las últimas variantes están equipadas con una gran pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto y un sistema de seguridad de detección de Honda. Civic sigue siendo la mejor opción en el segmento de sedán compacto.

5. Mazda3 2025

Mazda3 ofrece una experiencia de manejo agradable con un diseño elegante. Las grandes características de pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto y los sistemas de seguridad modernos hacen de Mazda3 una opción atractiva. El manejo agudo y la eficiencia de combustible se convierten en valor agregado.

Ahora, tener un automóvil con alta tecnología no tiene que ser costoso. Muchas opciones de automóviles baratos equipados con características premium, como grandes pantallas táctiles, Apple CarPlay, Android Auto y sistemas de seguridad sofisticados. Los consumidores solo deben considerar las necesidades, el estilo de vida y el presupuesto antes de tomar decisiones.

Viva Automotive: Mazda3 Hactthback en Giias Semarang 2023

Con estas diversas opciones, los consumidores pueden obtener vehículos modernos a precios asequibles sin comprometer la calidad y la seguridad.