Filas de atracciones de aviones de combate de la Fuerza Aérea en el cielo de Yakarta durante el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva -El celebración del 80 aniversario de la República de Indonesia tuvo lugar animado en Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025. Uno de los momentos que más atrae la atención pública es la espectacular atracción aérea de la Fuerza Aérea que muestra varios combatiente Con una formación impresionante en el cielo de la capital.

La atracción comienza con el equipo acrobático de Júpiter (JAT), el equipo de Orgullo Soyquien levantó el espíritu del nacionalismo a través de maniobras en el aire. Se movilizaron docenas de aviones de combate, para formar la formación del número «80» como símbolo de la celebración de ocho décadas de independencia indonesia.

Desde arriba de la cabina, los pilotos Jat también saludaron al presidente Prabowo Subianto que estuvieron presentes directamente en el Palacio Merdeka. También le desean un feliz cumpleaños a la 80ª República de Indonesia.

1. KT-1B Woong Bee Plane y Mageuver rojo y blanco

Observado en línea, ocho unidades de aviones de abejas woong KT-1B cruzadas bajas por encima del palacio de Merdeka. Con una velocidad medida, los aviones emitieron un rastro de humo rojo y blanco que dividió el cielo de Yakarta.

Esta acción se convirtió en uno de los momentos más esperados en cada conmemoración de la independencia, porque siempre presenta un fuerte símbolo entre el orgullo del ejército y el espíritu del pueblo indonesio.

2. Avión de combate T-50i

Después de eso, el cielo de Yakarta retumbó nuevamente con la atracción del avión de combate Golden Eagle T-50i. Estos modernos planos de entrenamiento de combate muestran maniobras de propagación en varias direcciones, creando un hermoso patrón que se sorprende miles de pares de ojos.

3. F-16 Fighting Falcon

El más interesante, el F-16 Fighting Falcon Squadron también le dio un respeto especial al presidente Prabowo Subianto. Alternativamente, docenas de aviones de combate se deslizan de manera rápida y baja, pagando el aire magnífico como una cubierta para las atracciones de formación.

Tema del 80 aniversario de la República de Indonesia

La conmemoración de la independencia este año lleva el tema «United Sovereign, People Prosperus, Indonesia delantero». El tema confirma la importancia de la unidad nacional como la principal capital en el mantenimiento de la soberanía y la construcción del bienestar de las personas hacia un futuro más avanzado.

En línea con este tema, la atracción de aviones de combate en el aire no es solo un espectáculo, sino también un símbolo de un poder nacional sólido. La existencia de equipos de defensa modernos está al mismo tiempo que muestra la preparación de la Fuerza Aérea para mantener el espacio aéreo de Indonesia.

Una serie de 80 eventos del Día de la Independencia de Indonesia

Además de las atracciones aéreas, el 80 aniversario de la República de Indonesia también fue animado por varias actividades en Yakarta. El presidente Prabowo Subianto dirigió directamente la ceremonia de los segundos de la proclamación en el Palacio Merdeka, una tradición que siempre era el centro de atención cada 17 de agosto.

Otros eventos incluyen el carnaval de bandera roja y blanca, la lectura del texto de la Proclamación y el Carnaval Unido de Independencia que involucra a personas de varias capas. Para no olvidar, las fiestas del pueblo también fueron celebradas para proporcionar entretenimiento mientras fortalecían un sentido de unión.