Filas de artistas que se divorcian en 2025, la última Raisa presenta una demanda de divorcio contra Hamish Daud

Jacarta – Las noticias sobre divorcios entre celebridades indonesias siempre están en el centro de atención del público. En 2025, varias celebridades indonesias incluso optarán por divorciado de su pareja.

Novedades de la demanda de divorcio que se interpone raisa a Hamish Daud conmocionó al público indonesio. Según la información del portavoz de la Autoridad Palestina del sur de Yakarta, Abid, la demanda presentada en nombre de Raisa se ha introducido en el sistema de registro de casos en el tribunal.

No sólo Raisa, varias celebridades indonesias han optado por separarse de sus parejas en 2025. ¿Alguien? ¡Aquí está el resumen!

Sherina Munaf y Baskara Mahendra

Se sabe que Sherina Munaf solicitó el divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 16 de enero de 2025. El segundo juicio fue decidido en verstek por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el jueves 13 de febrero de 2025. Según la decisión del juez, se sabe que el desencadenante del divorcio de Sherina y Bascara se debió a una discusión. Aparte de eso, sus respectivas vidas ocupadas también fueron la causa de la separación de estas dos parejas de celebridades indonesias.

«La razón son las disputas y peleas. En general, el factor principal son sus respectivas actividades, como los medios de comunicación, saben que son personas ocupadas», dijo Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Suryana en ese momento.

Paula Verhouven y Baim Wong

Los dos estaban entre las parejas que se divorciaron este año. Se sabe que Baim solicitó el divorcio el 7 de octubre de 2024 después de seis años de formar un hogar. El panel de jueces decidió que ambos se divorciaron el 16 de abril de 2025. Su separación también estuvo marcada por la cuestión de la infidelidad.

«El panel de jueces declaró que estaba probado, por lo que el panel de jueces determinó que la demandada era una esposa nusyuz, una esposa desobediente, no mantuvo su honor como esposa, traicionó la relación sagrada entre marido y mujer», dijo el comunicado del Oficial de Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Suryana, en abril pasado. Debido al divorcio, Baim Wong se vio obligado a pagar una pensión alimenticia de 1.000 millones de IDR.

Acha Septriasa y Vicky

La actriz de telenovelas Acha Septriasa también conmocionó al público en agosto pasado con la noticia de su divorcio de Vicky Kharisma. Se sabe que Acha solicitó el divorcio en secreto ante el Tribunal Religioso Central de Yakarta en diciembre de 2024. El juicio de divorcio entre los dos se llevó a cabo con Verstak porque Vicky Kharisma estaba en Australia. Los dos se divorciaron oficialmente el 19 de mayo de 2025.