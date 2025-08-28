Filas de artistas que están furiosos con el incidente de Rantis Brimob Lindas Driver Ojol: ¡Investigue completo!

VIVA – El trágico incidente que ocurrió el jueves 28 de agosto de 2025 en el área de Pejompongan, Central Yakarta, ha desencadenado una ola de ira entre la gente, incluidos varios artistas indonesios famosos.

Leer también: Se dice que 10 policías se lesionan después de la manifestación del caos del DPR, 1 crítico



Un taxista de motocicleta en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) Brote Tipo Barracuda Cuando las autoridades intentaron dispersar la demostración que tuvo lugar frente al edificio del Parlamento Indonesio.

Los videos aficionados que grabaron este terrible momento fueron virales en las redes sociales, provocaron fuertes críticas de las figuras públicas y públicas.

Leer también: La apelación del Jefe de Policía de Metro Jaya fue ignorado por sus miembros, incluso Lindas Ojol hasta la muerte



La siguiente es una lista de artistas que expresó críticas y reclamos de justicia en este incidente:

Leer también: ¡Reveló! Identidad de 7 Brimob en Barracuda Death Lindas Ojol hasta la muerte, hay un rango de Kompol



El actor y el presentador confirmaron su actitud a través de Instagram. A través de cargas en la historia de Instagram, Denny Sumargo entregó un mensaje de condolencia para el conductor de OJOL murió. También replicó un video aficionado que grabó el terrible momento como una forma de apoyo para el enjuiciamiento de la justicia por la muerte del conductor de OJOL.

«¡El silencio no es una opción!» Escribió Denny Sumargo en Instagram.

Este músico expresó su profunda tristeza por el desafortunado incidente. Maia compartió una foto de captura de pantalla del video que circulaba cuando Rantis Brimob atropelló el controlador OJOL.

«Al ver el video de un vistazo, choca la manifestación en el DPR y luego hubo un incidente de automóvil Rantis Brimob corriendo sobre el conductor de Ojol. Nénes … y triste. Bueno, ¿cómo es que es así? Lo que perdió mi mente cuando vio el video fue, la demostración debe ser protegida por las autoridades, pero si el acto de Nurul fuera de Nurul», escribió

Awkarin

Este influencer transmite una profunda tristeza y una crítica picante. Awkarin solicitó que este caso fuera investigado a fondo y que los perpetradores del Longsonent reciban un castigo.

«El luto profundamente para los pilotos de Ojol que fueron víctimas fueron atropellados por autos Barracuda. ​​La vida de las personas pequeñas nuevamente se convirtió en víctimas. Completamente, no hubo transferencia de problemas. Perdóname por mis malas elecciones en el pasado, porque hoy todos nos unimos a las consecuencias», escribió en Instagram.

Esta pareja de celebridades expresó dolor a través de las cargas de Instagram.

«Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. No hay nada comparable a la vida perdida. Este dolor es demasiado profundo para ser medido por la palabra», escribió.

Boy William

Con su estilo característico, Boy William expresó una ira breve pero aguda a través de Instagram. Boy William parecía muy enojado y asombrado por la condición de Indonesia que era caótica.

«¡Indonesia WTF!» Exclamó.

Mahenra Deva

Este actor pidió justicia con esperanza. También rezó para que la justicia pudiera confirmarse especialmente para las víctimas que fallecieron en el incidente de esta noche.

«No hay palabra que la oración. No hay otra esperanza que la justicia. El país está esperando: Adili», escribió en Instagram.

Polos de jerónimo

Este creador de contenido requiere conciencia colectiva. Según Jerome Polin, este es el momento adecuado para las personas contra la depravación del sistema de justicia en este país.

«Todos los ojos ven. Es hora de que nos damos cuenta y peleemos. Detenga apates o perderemos todos nuestros derechos. La gente se ha vuelto más difícil de vivir, la gente tiene derecho a exigir justicia», dijo en Instagram.

Dr. YR

El médico influyente de este influencer condenó fuertemente la brutalidad del incidente. El Dr. Tirta también expresó sus condolencias a las familias de los conductores de Ojol que eran víctimas.

«Llamando el triste incidente que acaba de ocurrir. Esperemos que este incidente sea investigado pronto porque el video del volumen se ha extendido muy ampliamente en varias plataformas. También de luto para las familias de las víctimas, y los perpetradores deben ser atendidos de inmediato. Debido a sus acciones muy cruelas.

Arief Muhammad

Este influencer exige justicia breve y firmemente a través de Instagram. Este incidente no podría dejarse solo, Arief Muhammad esperaba que pudiera ser investigado a fondo.

«Investigue a fondo», dijo Arief Muhammad.