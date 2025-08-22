Filas de artistas indonesios se dispararon sobre los problemas de los niños para realizar pruebas de ADN en vivo, ¿las últimas más recientes de Ridwan Kamil!

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio a menudo es coloreado por dramas privados que robaron la atención del público, uno de los cuales es un caso de reconocimiento de niños que llevó a Tes ADN para demostrar relaciones biológicas.

Leer también: Lisa Mariana cumplió el llamado del KPK como testigo del caso de corrupción de BJB, prometió esto



Lo último, hay casos Ridwan Kamil que está acusado de ser un padre biológico de Lisa Mariana. Pero después de una prueba de ADN, los resultados son negativos, lo que significa que la acusación del marido de Atalia Praratya está equivocado.

La siguiente es una serie de artistas indonesios y figuras públicas que han estado involucradas en polémicas similares, como resumidas de varias fuentes.

Leer también: Pidió arrepentimiento o no, Lisa Mariana: Dios desee



En 2019, los presentadores y actor Denny Sumargo fueron arrastrados a la controversia cuando DJ Verny Hasan afirmó que su hijo era el resultado de su relación.

Leer también: Ilham Habibie y Lisa Mariana fueron llamados por el KPK como testigos del caso de corrupción de BJB



Para probar la verdad, Denny se sometió a una prueba de ADN cuyos resultados mostraron que no era el padre biológico del niño.

Aunque Verny pidió una referencia, este caso se desvaneció con el tiempo, pero se había convertido en el centro de atención porque involucraba a dos figuras públicas que eran ampliamente conocidas.

2. Mario es firmemente

El famoso motivador Mario Teguh estuvo una vez en una situación similar cuando se había negado a reconocer a Ario Kiswinar como su hijo biológico. La prueba de ADN finalmente demuestra que Kiswinar es su hijo biológico.

Después de que salieron los resultados de la prueba, la relación entre los dos mejoró, e hicieron las paces, cerraron la larga ronda de drama familiar que se convirtió en consumo público.

3. Bopak Castello

Komika Bopak Castello enfrentó una demanda de divorcio de su esposa, la princesa Mayangsari, en 2019. En el proceso de divorcio, Bopak solicitó una prueba de ADN para el niño que había criado.

Los resultados de la prueba mostraron que no era el padre biológico del niño, con una compatibilidad del 0%, que sacudió al público debido a la historia de su hogar que anteriormente se había visto armoniosa.

El actor Rezky Aditya fue arrastrado al caso de reconocimiento de un niño por Wenny Ariani, quien afirmó que su hijo fue el resultado de una relación con Rezky. Aunque Rezky estaba dispuesto a someterse a una prueba de ADN, el juez decidió que el niño era su hijo basado en otra evidencia, aunque no se publicaron los resultados de la prueba de ADN. Este caso atrae la atención porque implica una demanda y la responsabilidad de vivir.

5. Andrigo

El cantante Andrigo también enfrentó acusaciones de Tuty Ariesta, quien solicitó pruebas de ADN para demostrar que su hijo, Sulthan, era el hijo biológico de Andrigo de su matrimonio Siri.

Andrigo declaró su disposición para someterse a una prueba y era responsable si se probó como un padre biológico, mostrando una actitud cooperativa para resolver polémicas.

El actor Galih Ginanjar no reconoció al rey Faaz como su hijo y pidió una prueba de ADN. Sin embargo, con el tiempo, Galih finalmente reconoció a Faaz como su hijo biológico y expresó su deseo de cumplir, terminando el conflicto que había robado la atención pública.

7. Ridwan Kamil y Lisa Mariana

La última polémica que horrenda al público involucró al ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil y la celebridad Lisa Mariana. El 26 de marzo de 2025, Lisa afirmó que su hijo, con la CA inicial, fue el resultado de una relación ilícita con Ridwan Kamil.

Este reclamo provocó un informe sobre la difamación de Ridwan a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025. Para completar la especulación, la prueba de ADN se realizó el 7 de agosto de 2025 con muestras de sangre y saliva de Ridwan, Lisa y ca.

Los resultados de la prueba, anunciados el 20 de agosto de 2025 por la Policía de Investigación Criminal, declararon que Ridwan Kamil no era el padre biológico de CA, con un perfil de ADN incompatible. Lisa Mariana rechazó este resultado, sospechó que había trampa y planeó investigar más, incluso mencionando la citación del KPK el 22 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el abogado de Lisa, Jhon Boy Nababan, recibió los resultados de la prueba y le pidió al público que detuviera la especulación. Este caso también planteó el nombre de Doris Setiawan como el presunto padre biológico de CA, lo que se suma a la complejidad de este drama.