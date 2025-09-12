Filas de artistas indonesios que de repente se convirtieron, el último Ruben Onsu directamente Umrah

VIVA – En 2025 en el centro de atención pública porque varios artistas indonesios famosos decidieron abrazar el Islam repentinamente, o conocido como Mualaf. Este fenómeno no solo roba la atención de los fanáticos, sino que también desencadena las cálidas discusiones en las redes sociales y las celebridades.

Leer también: Ruben Onsu lloró en emoción cuando logró besar a Hajar Aswad, dijo gratitud



Desde la búsqueda de identidad hasta la influencia del medio ambiente, su viaje espiritual invita a la admiración y a la controversia.

Aquí hay cinco artistas que son el centro de atención porque sus decisiones se convierten Ruben Onsu Y Celine Evangelistacuya historia había conmocionado al público.

Leer también: Ruben Onsu cuenta la impresionante experiencia cuando Umrah terminó siendo un converso por primera vez



Ruben Onsu

Ruben Onsu, un exitoso presentador y empresario, se convirtió oficialmente en un converso a principios de 2025, justo en el momento de Eid al -Fitr. Guiado por su mejor amigo, como Ivan Gunawan y Habib Usman bin Yahya, la decisión de Ruben sorprendió a muchos.

Leer también: Celine Evangelista salió en secreto a las calles, haz esto a los manifestantes



Afirmó pasar por un largo proceso antes de que finalmente abrazara firmemente el Islam, con planes de realizar la peregrinación en el mismo año. Gossip dijo que el apoyo de otros artistas, incluida Lesti Kejora, también influyó en su decisión.

Ruben también comenzó a integrar los valores islámicos en su negocio, como proporcionar vacas jumbo para Eid al-Adha, que se convirtió en una cálida conversación entre los internautas.

Celine Evangelista

Celine Evangelista, una actriz conocida a través de varias telenovelas, anunció su estado de conversos en marzo de 2025 mientras se sometió a Umrah en Tierra Santa. Esta decisión cosechó ventajas y contras debido a su formación familiar multicultural.

Celine enfatizó que la conversión fue un llamado de corazón sin coerción, aunque Gossip mencionó la influencia de la amistad con los líderes religiosos. Desde que se convirtió en un converso, ha estado compartiendo activamente su primer momento del Ramadán, como romper el ayuno y cazar Takjil, que recibió una respuesta positiva de los fanáticos.

Mahalini Raharja

Mahahini Raharja, cantante de abandono de ídolo indonesio, se convirtió en un converso en 2024 antes de su matrimonio con Rizky Febian. En 2025 se convirtió en un momento especial para él al celebrar el primer Eid como musulmán.

La influencia religiosa de la familia de Rizky se llama el factor principal, aunque Tarahini también comparte historias sobre los desafíos de su primer ayuno. Su decisión había provocado un debate, pero permaneció enfocado en su carrera musical cada vez más brillante.

Davina Karamoy, una joven actriz talentosa, eligió abrazar el Islam después de experimentar un momento espiritual cuando está enfermo. Su madre sugirió leer a Surah al-Isra, que era el punto de inflexión de su decisión. Davina luego cumplió Umrah y compartió activamente la historia de su fe, lo que inspiró a muchos jóvenes fanáticos.

Richard Lee, un famoso médico de belleza, ha sido un converso desde 2023 en secreto, guiado por Ustaz Derry Sulaiman y Felix Siauw. En 2025, celebró el primer Lebaran abiertamente, lo que sorprendió al público. Gossip dijo que la experiencia de una enfermedad grave lo alentó a buscar paz espiritual, y ahora está activo en los negocios de Da’wah y Halal.

El fenómeno de este artista convertido no es solo un material para los chismes, sino que también trae inspiración a la comunidad. Aunque hay críticas sobre la autenticidad de sus decisiones, estas historias muestran que el viaje espiritual puede ocurrir en medio del mundo brillante del entretenimiento.