Filas de artistas femeninas exigieron una vida baja durante el divorcio, Tasya Farasya es solo RP. 100

VIVA – La noticia del divorcio reveló el mundo del entretenimiento del país. Tres grandes nombres, Tasya farasya, Kimberly RyderY Bella irlandesaEn el foco público de sus casos de divorcio coloreados por las demandas de una vida relativamente baja. Este fenómeno desencadena el debate sobre los derechos de las esposas posteriores al divorcio, especialmente para las mujeres que tienen una carrera brillante.

Tasya Farasya: demanda de divorcio con RP. 100

El juicio inaugural del divorcio de Tasya Farasya de su esposo, Ahmad Assegaf, se celebró en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 24 de septiembre de 2025. Esta demanda de divorcio fue presentada por Tasya el 12 de septiembre de 2025.

Sangun mencionó la supuesta malversación de fondos de la compañía de Tasya por Ahmad Assegaf. Se dice que el supuesto mal uso de fondos ocurrió desde 2021.

Más sorprendente, el abogado de Tasya también mencionó que su cliente nunca había recibido una vida física y espiritual adecuada durante el matrimonio. Sobre esta base, Tasya Farasya solo exigió ganarse la vida de RP100.

Esta demanda se ha convertido en un tema candente en las redes públicas y sociales, dado el estado de Tasya Farasya como una conocida influencer y vlogger de belleza con ingresos fantásticos.

Kimberly Ryder: Custodia de menores y medios de vida infantiles RP. 6 millones

El panel de jueces del Tribunal Religioso Central de Jakarta el 29 de noviembre de 2024 se divorció el proceso de divorcio de Kimberly Ryder y Edward Akbar. Además, Kimberly también informó a Edward a la policía por presunta malversación de malversación de una unidad de automóviles.

El abogado de Kimberly, Machi Ahmad, enfatizó que su cliente no tenía la intención de cargar a Edward con las demandas de una vida pesada. En la demanda, Kimberly solo exigió RP 5,000 para todo tipo de vida, incluidos Mut’ah, Iddah, Madhiyah, Kiswah y Maskan.

«Mi cliente solo pidió RP

Luego, en la decisión de divorcio, Kimberly Ryder recibió la custodia total de sus dos hijos. El tribunal también decidió que Edward Akbar debía proporcionar a sus dos hijos de Rp6 millones por mes. Sin embargo, no se otorgaron las demandas de Kimberly con respecto al sustento de su esposa, como el sustento de Iddah y Mut’ah.

Irish Bella: plena responsabilidad del aprendizaje de los niños IDR 10 millones

El divorcio irlandés Bella y Ammar Zoni se decidieron oficialmente el 1 de febrero de 2024, después de que el tribunal religioso otorgó la demanda de divorcio presentada por Irish. Irish Bella solicitó el divorcio el 6 de noviembre de 2023, poco después de que Ammar Zoni estuviera libre de casos de drogas.

En la decisión de divorcio, el irlandés Bella obtuvo la custodia de sus dos hijos. Mientras tanto, se requiere que Ammar Zoni proporcione un niño mensual para RP10 millones, con un aumento del 10% cada año. Irish Bella no exige propiedad de Gono-Gini. Esta decisión muestra que el irlandés Bella asumió toda la responsabilidad de criar a sus hijos.

Sin embargo, el irlandés Bella dio un margen de maniobra a Ammar Zoni relacionado con la vida para los niños. Abdullah Emile Oemar cuando el abogado reveló que Ammar Zoni no tenía que dar RP10 millones como se indica en su decisión de divorcio.

La concesión, dijo el abogado, fue dada por el irlandés Bella porque Ammar Zoni fue encarcelado debido a un caso de drogas que volvió a atraparlo.

«Si Ammar se opone, entonces Ibel entiende porque ahora está en su posición [Ammar] detenido de nuevo. Entonces Ibel da margen de maniobra. Si se opone, Ammar puede dar RP500 mil «, enfatizaron.