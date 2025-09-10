Filadelfia Eagles abrazan el conflicto para el éxito

El Filadelfia Eagles están prosperando en estos días porque abrazan el conflicto. Ciertamente había una curva de aprendizaje para el gerente general de Birds Howie Roseman, pero ahora llena su sala de guerra con fuertes voces, mentes afiladas y personas sin miedo a desafiarlo. Él alienta las discusiones enérgicas donde los entrenadores y los exploradores discuten, empujan, producen y arrojan sus mejores ideas. Quiere saber de personas inteligentes que no están de acuerdo con él. Se llama a decir verdad al poder y así es como construyes una lista de Super Bowl.

En Chicago, el borrador más importante en la historia de la franquicia se convirtió en una coronación manipulada sin el debido proceso que fue tan descaradamente torcido que hace que las subcampeones de la Serie Mundial de Chi-Town de 1919 parezcan valientes en sus esfuerzos frente a los Rojos en la postemporada. Fue seguido por extensiones, piezas de hojaldre y una cultura de miedo que los expertos dicen que apestaba a un espectáculo de payasos según la pieza de tres partes de Tyler Dunne titulada Casa de disfunción.

El choque del tren de flete

Dentro de Halas Hall, la elección de Caleb Williams no fue debatida. Fue ordenado. Los exploradores describen el proceso como un tren de carga que se extiende por las vías, imposible de detener y peligroso incluso cuestionar.

Toque del entrenador:

«Nadie más fue una consideración. Allí. Era. No. Proceso. Las calificaciones que tenían en Caleb estaban fuera de las listas».

Jayden Daniels nunca recibió un saco justo. Drake Maye fue despedido antes de que comenzara cualquier discusión.

Cebo de clicker

El gerente general de los Bears, Ryan Poles, Clicker en la mano, convirtió la película de Maye en un arma. Los exploradores lo recuerdan ejecutando la cinta de los peores juegos de Maye, contra Clemson y Miami, una y otra vez. Cada lanzamiento errante y cada jugada rota fue prácticamente bucle en una especie de sesión informal de lavado de cerebro.

El resultado no fue análisis. Se burlaba.

Toque del entrenador:

«Los peores momentos de fútbol de la vida universitaria del fútbol de Drake Maye estaban enlucidos en la pantalla para que todos respiren. Se parecía a un matón en la cafetería de la escuela secundaria que buscaba toades».

Cuando el evaluador superior Chris White intentó defender a Maye, la cinta se detuvo. Toda la discusión terminó.

Toque del entrenador:

«Chris fue el único con las pelotas para llamar a la verdad. En lugar de tomar eso, los polacos lo hicieron todo más difícil».

White está ahora en Washington, ayudando a los comandantes a construir alrededor de Daniels. Chicago perdió su evaluador más agudo porque la disidencia no fue tolerada.

El pase de Jayden Daniels

No fue solo Maye quien fue enterrado. Jayden Daniels de LSU, un ganador de Heisman, que transformó a los comandantes en su temporada de novato nunca fue considerado seriamente en la sala de draft de Chicago.

Los exploradores recuerdan la discusión disuelto en tomas baratas, incluso burlándose de la foto viral del codo flaco de Daniels. Poles afirmó que Daniels no estaba construido para los rigores de la NFL.

Toque del entrenador:

«Cero debate para Daniels. Observaron una foto de su codo y siguieron adelante».

Compare eso con Washington, donde Chris White, quien fue silenciado en Chicago, ahora es el director de personal profesional. Luego fue a batear para Daniels, y ahora está dando forma a la lista a su alrededor.

Los comandantes consiguieron un líder de equipo líder. Los Bears aterrizaron un mariscal de campo cubierto de chads colgantes.

Avestruce

Incluso los defectos obvios de Williams fueron barridos. Los exploradores los describen como «ocultos». Procesos de problemas, manteniendo la pelota demasiado tiempo, incluso susurros de dislexia nunca tuvieron tiempo de aire real.

Toque del entrenador:

«Hay una razón por la que se aferró a la pelota más tiempo que cualquier mariscal de campo en la universidad, y nunca se discutió. Ninguna de estas cosas fue discutida. Lo llevamos porque los medios de comunicación dijeron que lo llevaran».

Los postes aparentemente se preocupan mucho por lo que otros piensan. Afirma que se escuchó decir: «Si no llevo a Williams, los medios me matarán».

Eso no es liderazgo y es esa abdicación de responsabilidad lo que ha causado el caos en Hallas Hall.

La economía del miedo

El miedo es por qué el espectáculo de Williams Dog and Pony nunca se retrasó. Los exploradores entendieron que sus trabajos dependían de estar de acuerdo con el GM.

Toque del entrenador:

«Si eres un hombre sí, puedes permanecer en la NFL durante mucho tiempo. Eso es ese edificio: sí, hombres».

El tren Caleb se aceleró no porque era perfecto, sino porque nadie se atrevió a ponerse delante de él.

Girar para ganar

Los postes reformaron cada bandera roja en un punto de venta. El desastroso juego de Caleb contra Notre Dame, dijo que era una prueba de que ya había visto defensas al estilo de la NFL. Sus lágrimas en los brazos de su madre después de esa pérdida fueron hiladas como pasión, no inmadurez.

Toque del entrenador:

«Fue girado en capas en Spin. Se fueron al modo avestruz, enterraron la cabeza y vendieron sol».

Extensión sin resultados

A pesar de todo, el presidente George McCaskey y el presidente Kevin Warren extendieron Poles, quien tenía 15-36 al timón, para alinearlo con el nuevo entrenador en jefe Ben Johnson. Para la comunidad de la NFL, era desconcertante.

Toque del entrenador:

«En el pasado, si no ganaste, te despidieron. La suposición era que no eres bueno en tu trabajo». – AFC Asistente GM

La oficina principal de Chicago está apostando a Johnson puede agitar una varita mágica y arreglar todo.

El hombre de $ 13 millones de dólares

Las fuentes dentro del edificio ya creen que Johnson está sacando cuerdas de personal. Es por eso que los Bears gastaron la décima selección general en Colston Loveland solo meses después de darle a Cole Kmet un acuerdo de $ 50 millones. Es por eso que redactaron a Luther Burden 39º en general a pesar de las miradas de los personajes evidentes. Y es por eso que una transacción de agosto habló más fuerte que todos los lemas: la exención de MWR John Jackson, el mejor amigo de Caleb de USC.

Toque del entrenador:

«Ben puede decir lo que quiera sobre el niño. No redujo a Caleb. No está atado a él. Si hay verrugas? Habrá un suero de la verdad cuando lo entrenen». – NFC GM

La historia cuenta la historia. Mitchell Trubisky era el chico de Matt Nagy, hasta que no lo fue. Justin Fields era el tipo de Matt Eberflus, hasta que no lo fue.

Miedo y odio en Chi-Town

Si los polos son el avestruz, Warren es el vendedor. Dentro de Halas Hall, los empleados describen a un presidente más centrado en las piezas de puff sobre sí mismo que en resolver problemas de fútbol.

Toque del entrenador:

«Siempre estás mirando por encima del hombro porque nunca sabes qué tipo de día es para Kevin. Él podría elegir elegirte ese día o no».

Prometió estabilidad, incluso les dijo a los empleados que mantendrían sus trabajos. Luego los disparó tarde en el ciclo, cuando era demasiado tarde para aterrizar en otra parte de la NFL. El miedo se convirtió en el sistema operativo.

Toque del entrenador:

«A menos que sea algo que ponga el nombre de Kevin en el periódico y le dé crédito, solo déjalo solo».

Palabras de moda y galletas de la fortuna

Los empleados de los Bears desde hace mucho tiempo ven a través de la fachada y se burlan de la cultura autoproclamada en el edificio.

Toque del entrenador:

«En aquel entonces, nunca se habló de ‘cultura’ o ‘familia’, todas estas palabras de moda f#*rey que se arrojan. Eso se crea a sí mismo al ser buenas personas y crear vínculos naturales, amistades y relaciones. Y luego, obviamente, se prospera cuando comienzas a ganar». – Miembro del personal desde hace mucho tiempo

¿Ahora?

Toque del entrenador:

«Están tratando de desgarrar esta fachada de ‘cultura’ y ‘buena gente'».

Hace una pausa.

«¿Te estás escuchando a ti mismo?»

La historia de Philadelphia Eagles

Los Eagles no solo prosperan en el conflicto. Viven por ello, girando rápidamente cuando están equivocados.

Carson Wentz fue una vez la piedra angular de la franquicia. Cuando se derrumbó, Roseman tragó su orgullo y lo envió a Indianápolis por un asunto que pronto elevaría su franquicia a la cima. Doug Pederson entregó el primer Super Bowl en la historia del equipo, luego lo siguió con temporadas ganadoras consecutivas y dos literas de playoffs más. Pero el número cinco del año para Pederson fue de lado y resultó en una desatoria temporada 4-11-1. Los Eagles no se aferraron a la nostalgia, siguieron adelante. El experimento de Chip Kelly implosionó después de dos 10-6 temporadas y Jeffrey Lurie llegó al botón de reinicio después del Juego 15, sin dejar que Kelly termine su tercera temporada al timón.

En Filadelfia, los errores no se agachan. Se corrigen. Es por eso que los Eagles volvieron a un Super Bowl cinco años después de que Wentz se derritió. Es por eso que Jalen Hurts dudaba de salir de Oklahoma, y ​​ahora es el latido de un contendiente perenne.

Mientras tanto, en Chicago, los errores no se corrigen, están cubiertos. Se duplican, hilados, extendidos y vestidos con consignas.

Esa no es una base. Esa es una fachada. Eso no es construir un contendiente. Eso es construir un espectáculo de payaso y la risa de un payaso es siempre la mentira más fuerte en la habitación.