Fila K, nuevo distribuidor, completa el equipo senior

Fila k El entretenimiento, la recién lanzada compañía de distribución teatral, está llenando su equipo principal.

Ha designado a tres altos ejecutivos: Mo Rhim se unirá como director de ingresos, Ben Carlson ha sido nombrado director de marketing y Steve Garrett servirá como jefe de distribución y adquisiciones.

Este anuncio se produce poco después de la fila K, que fue respaldada por Media Capital Technologies, realizó dos adquisiciones importantes del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, donde se lanzó. Estos incluyeron acuerdos de firma para «Dead Man’s Wire» de Gus Van Sant protagonizado por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes, Myha’la, Colman Domingo y Al Pacino, así como Tom Dean y «Charlie Harper» de Mac Eldridge, protagonizada por Nick Robinson y Emilia Jones.

Rhim, Carlson y Garrett trabajarán junto con el presidente de la fila K Megan ColliganUn veterano ejecutivo que anteriormente tenía roles de liderazgo en Paramount e IMAX.

«Con Megan en The Helm y Mo, Steve y Ben uniéndose al equipo, hemos reunido un grupo de liderazgo experimentado capaz de administrar todos los aspectos de la distribución. Esto le da a la compañía una base sólida para escalar estratégica y rápidamente, al tiempo que establece un nuevo estándar para los cineastas y audiencias», dijo MCT y el copresidente de MCT K, Christopher Woodrow y Raj Singh. «Construyendo el impulso de nuestras adquisiciones en TIFF y aprovechando el historial de este equipo, la fila K está posicionada para redefinir el paisaje como un distribuidor audaz y comercialmente conducido».

«Este equipo está compuesto por algunos de los ejecutivos más talentosos y multifacéticos del negocio. Su experiencia combinada y su amplitud de conocimiento le dan a la fila K la capacidad de moverse rápidamente, asumir riesgos e innovar en un momento en que el mercado lo exige», dijo Colligan. «Estamos construyendo un estudio moderno para una audiencia moderna, y este es exactamente el equipo adecuado para darle vida».

Rhim fue el fundador y CEO de The Advisory Collective, una consultoría estratégica que ayudó a corporaciones, marcas y creadores en cine, transmisión y medios interactivos a desarrollar modelos comerciales de próxima generación, estrategias de comercialización y asociaciones. Recientemente, se desempeñó como directora de estrategia en IMAX, donde encabezó iniciativas para expandir las asociaciones, la estrategia de contenido y las experiencias teatrales interactivas en plataformas teatrales, fuera del hogar y en el hogar. Anteriormente, Rhim era el vicepresidente sénior de marketing digital internacional en Paramount Pictures, desarrollando una estrategia a través de lanzamientos y regiones teatrales. Rhim comenzó su carrera en Google como la primera jefa de industria de la compañía para medios y entretenimiento, donde creó asociaciones estratégicas con Netflix y Warner Bros.

Carlson es un experto en información de audiencia y estrategia de marca, que recientemente se desempeña como EVP y gerente general de medios, deportes y entretenimiento en Marketcast. Anteriormente fundó Fizziology, una firma de análisis de audiencia predictivos y análisis predictivos adquiridos por Marketcast en 2017, y anteriormente dirigió la estrategia de marca e innovación creativa en Bradley y Montgomery.

Garrett se desempeñó más recientemente como SVP, jefe de distribución alternativa y nacional en IMAX, donde administró el negocio de contenido alternativo para la red global junto con las versiones nacionales de estudio. Antes de IMAX, Garrett pasó 15 años en Paramount Pictures, aumentando al SVP y al gerente de ventas generales después de servir como jefe de ventas para Paramount Vantage.