Fila de ‘robo de votación’: la oposición puede impulsar la moción de juicio político contra la CE







En medio de acusaciones continuas de «robo de votos», las fuentes dijeron que los partidos de oposición probablemente introducen una moción de juicio político contra el Comisionado Jefe de Elecciones (CEC) Gyanesh Kumar durante la sesión del Monzón del Parlamento, informó ANI.

Congreso El diputado de Rajya Sabha, Syed Naseer Hussain, reaccionando al asunto, dijo que su partido está preparado para usar todas las medidas democráticas disponibles, incluida una moción de juicio político si es necesario, a pesar de que hasta ahora no han tenido discusiones formales.

«Si hay una necesidad, usaremos todas las armas de democracia bajo las reglas. No hemos tenido ninguna discusión (sobre la acusación) a partir de ahora, pero si es necesario, podemos hacer cualquier cosa «, dijo Hussain a Ani.

Solo un día antes, comisionado de elecciones en jefe Gyanesh Kumar Fuerte rechazó las recientes acusaciones de «robo de votos» niveladas por el diputado del Congreso Rahul Gandhi contra la Comisión Electoral de India (ECI) durante una conferencia de prensa en la capital nacional.

Según lo informado por ANI, describió las acusaciones de sesgo hechas por el líder de la oposición en el Lok Sabha como un «insulto» a la Constitución de la India. La CEC exigió además que el diputado del Congreso Rahul Gandhi proporcione una declaración jurada firmada o se disculpe a la nación por sus comentarios.

«Se deberá dar una declaración jurada o se debe hacer una disculpa al país. Teesra Koi Vikalp Nahi (no hay tercera opción). Si la declaración jurada no se recibe dentro de los siete días, significa que todas estas acusaciones no tienen fundamento», dijo el CEC Gyanesh Kumar mientras se dirige a los medios de comunicación.

Rahul Gandhiquien actualmente se desempeña como líder de la oposición en el Lok Sabha, respondió a CEC Gyanesh Kumar, alegando que el ECI le exige una declaración jurada, pero no busca lo mismo del diputado de BJP, Anurag Thakur, cuando hace acusaciones similares.

«La Comisión Electoral me pide una declaración jurada de mi parte. Pero cuando Anurag Thakur dice lo mismo que estoy diciendo, no le pide una declaración jurada de él», dijo Rahul Gandhi, informó Ani.

Mientras tanto, Ministro de Asuntos Parlamentarios de la Unión Kiren Rijiju El lunes, apeló al Congreso y otros partidos de oposición para evitar crear interrupciones en el Parlamento sobre los asuntos relacionados con la Comisión Electoral.

(Con entradas de ANI)





