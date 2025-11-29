Fila de liderazgo: Siddaramaiah y DKS comparten comida y forman un frente unido







Tratando de poner fin a la furiosa disputa por el liderazgo que los involucra, karnataka El ministro principal, Siddaramaiah, y su adjunto, DK Shivakumar, formaron el sábado un frente unido, afirmando que no había diferencias entre ellos y que también estarían unidos en el futuro.

En una conferencia de prensa conjunta dirigida por los dos líderes después de que Shivakumar se reuniera con Siddaramaiah para un desayuno de trabajo en la antigua residencia Cauvery, los altos cargos del Congreso dijeron que acatarán la decisión del alto mando del partido.

El desayuno fue convocado por el CM a instancias del alto mando del Congreso para poner fin al estancamiento sobre el tema que molesta al gobierno del Congreso de dos años y medio, y el opositor BJP advirtió de presentar una moción de censura si continúa la lucha de poder entre el CM y su adjunto.

Abordar el conferencia de prensaSiddaramaiah dijo: «Tuve un desayuno de trabajo con Shivakumar porque se creó una confusión no deseada. Fue creada por los medios de comunicación».

«No tenemos diferencias. Incluso hoy no hay diferencias, tampoco las habrá en el futuro. Me aseguraré de que de ahora en adelante no existan», afirmó.

Por su parte, Shivakumar dijo que la gente había apoyado al Partido del Congreso y lo había llevado al poder. Por tanto, el Congreso tiene que estar a la altura de sus expectativas.

Shivakumar descartó las diferencias con el CM y dijo que «no tenemos faccionalismo».

«Iremos juntos, llevaremos a todos y cumpliremos con el alto mando del partido».

Shivakumar, quien también es el presidente estatal del Congreso, dijo que discutió la estrategia para las elecciones de la asamblea de 2028 para enfrentar a los partidos de oposición y también las formas de lidiar con la moción de censura si el BJP la mueve en las próximas elecciones. sesión de invierno de la legislatura de Karnataka en Belagavi.

También dejó claro que el partido lucharía en las elecciones de la asamblea de 2028 bajo el liderazgo del presidente del AICC, Mallikarjun Kharge, y del diputado del Congreso, Rahul Gandhi.

«El partido se encuentra en una etapa muy difícil en el país, todavía tenemos la confianza de que Karnataka desempeñará un papel importante (en su reactivación). Y repetiremos en 2028» la victoria electoral de 2023, añadió.

Anteriormente, en una publicación en las redes sociales después del desayuno, Shivakumar dijo que los dos líderes tuvieron una discusión productiva.

«Me reuní con el Honorable CM Shri @siddaramaiah avaru en Cauvery Residence esta mañana para un desayuno de trabajo. Una discusión productiva sobre las prioridades de Karnataka y el camino a seguir», dijo.

Todos los ojos estaban puestos en el resultado de la reunión.

Si bien Siddaramaiah ha afirmado que tiene el mandato de permanecer como primer ministro durante un mandato completo de cinco años, Shivakumar ha indicado que le prometieron que ascendería después de dos años y medio con un cargo base rotacional.

La cuestión del cambio de liderazgo había estado vigente durante los últimos dos meses, pero se intensificó después del 20 de noviembre, cuando el gobierno del Congreso completó dos años y medio.

El alto mando del Congreso intervino el viernes y pidió a los dos líderes que resolvieran el asunto hablando entre ellos.

En consecuencia, Siddaramaiah había invitado a su adjunto a regresar a casa para un desayuno de trabajo.

Fuentes de la CMO dijeron que idli, vada, sambar, chutney y uppittu (Upma) estaban en el menú del de modo penetrante visto reunirse durante el desayuno.

