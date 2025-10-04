Fila de jarabe de tos: MP prohíbe Coldrif después de las pruebas confirman la presencia de sustancia tóxica







El Gobierno de Madhya Pradesh (MP) El sábado prohibió la venta de jarabe para la tos Coldrif luego de la muerte de 14 niños en el distrito de Chhindwara debido a la sospecha de insuficiencia renal, informó la agencia de noticias PTI. Las autoridades dijeron que las pruebas de laboratorio revelaron que el jarabe contenía 48.6 por ciento de dietilenglicol, una sustancia altamente tóxica.

El jarabe La muestra, probada por el laboratorio de pruebas de drogas en Chennai, fue declarada «no de calidad estándar» por la Dirección de Control de Drogas de Tamil Nadu, dijeron las autoridades. Las muertes, que comenzaron en la subdivisión de Parasia el 7 de septiembre, incluyeron 11 niños de Parasia, dos de la ciudad de Chhindwara y uno de Chaurai Tehsil. Entre las víctimas estaban Shivam (9), Vidhi (6), Adnan (6), USAID (9), Rishika (10), Hetansh (11), Vikas (9), Chanchlesh (8) y Sandhya Bhosom (7).

Dos niños permanecen en estado crítico en hospitales en Nagpur, mientras que otros cuatro están recibiendo tratamiento en Nagpur y Chhindwara, informó PTI. El gobierno ha sancionado Rs 4 lakh cada uno a las familias del niños.

Tras el informe de la prueba, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Madhya Pradesh dirigió una prohibición estatal de Coldrif, con una incautación inmediata de acciones disponibles para la investigación bajo la Ley de Drogas y Cosméticos, 1940. Otros productos fabricados por Sresan Pharmaceuticals, Kancheepuram, el fabricante de Coldrif, también se han extraído de las pruebas de venta. El gobierno de Tamil Nadu había prohibido a Coldrif después de informes de muertes similares en Rajasthan.

El lote probado (lote no SR-13; MFG: mayo de 2025; exp: abril de 2027) contenía jarabe adulterado con dietilenglicol, un compuesto venenoso que puede ser perjudicial para la salud, informó PTI. La Organización de Control estándar de medicamentos centrales del Ministerio de Salud del Sindicato (CDSCO) ha lanzado inspecciones basadas en el riesgo en unidades de fabricación de 19 medicamentos, incluidos jarabes para la tos y antibióticos, en seis estados.

El primer ministro Mohan Yadav describió las muertes como «extremadamente trágicas» y aseguró una acción estricta contra los responsables. Confirmó que la venta de Coldrif y otros productos de la compañía está prohibido en Madhya Pradesh.

Se han enviado muestras de niños afectados al Instituto Nacional de Virología en Pune Para el análisis, mientras que las pruebas adicionales sobre la adulteración y la contaminación del jarabe están en curso. Un equipo de múltiples agencias, incluidos expertos del Instituto Nacional de Virología, el Consejo Indio de Investigación Médica, el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental, CDSCO y AIIMS-Nagpur, está investigando la causa de las muertes en Chhindwara y sus alrededores.

El incidente ha prestado alarma sobre la seguridad de los productos farmacéuticos y ha llevado a las autoridades a reforzar controles de calidad más estrictos para evitar nuevas tragedias.

