Fila de hechos de la solicitud de El Rumi y Syifa Hadju en Suiza, ¡Cicin Berlian está en el centro de atención!

VIVA – Momento solicitud el rumi a Syifa Hadju Inmediatamente se convirtió en el foco público del país. El segundo hijo de Ahmad Dhani y Maia Estianty le propuso oficialmente matrimonio a su novia, Syifa Hadju, en un momento romántico en Seaerbrunnen. suizo.

Lea también: El prometido de El-Syifa, Rizky Nazar, es ridiculizado por los internautas: gracias por jugar al fuego



Incluso el momento de la aplicación lleno de calidez se volvió viral en las redes sociales luego de que las fotos y videos se difundieran. Resumido por VIVA el miércoles 8 de octubre de 2025, aquí hay una serie de datos interesantes detrás de la propuesta de El Rumi y Syifa Hadju.



El Rumi Lamar Syifa Hadju

Lea también: Diferentes actitudes de Rizky Nazar y El Rumi cuando se les pidió postularse para Syifa Hadju



1. Ubicación de la aplicación súper romántica en Suiza

El Rumi eligió Luaragerbrunnen, Suiza, como lugar donde se arrodilló para proponerle matrimonio a Syifa. Este lugar es conocido por su extraordinario paisaje natural, el valle verde flanqueado por escarpados acantilados y imponentes cascadas.

Lea también: RESPUESTA DE ADEM DE ADEM RIZKY NAZAR después de que Syifa Hadju fuera propuesta a El Rumi



Un ambiente tranquilo y lejos de la multitud hace que el momento de la solicitud se sienta íntimo y romántico. En el video que circula, se ve a El Rumi preparando una sorpresa con un fondo panorámico que se suma a la impresión dramática.

2. centeno privado

A diferencia de la mayoría de las celebridades que suelen organizar grandes eventos, las solicitudes de El y Syifa se llevan a cabo de forma cerrada y sencilla. Al evento solo asistieron el núcleo familiar y algunos amigos cercanos.

No hubo una publicación masiva, incluso los nuevos medios se enteraron luego de que fotos de la aplicación circularan en sus respectivas cuentas de redes sociales. Esta actitud muestra que ambos desean mantener la privacidad y disfrutar el momento sagrado de manera más tranquila y personal.

3. Aspecto elegante con sensación totalmente blanca



Syifa Hadju le propuso matrimonio a El Rumi

En el evento, El Rumi apareció elegante vistiendo un traje negro con una camisa blanca, mientras que Syifa Hadju apareció encantadora con un vestido blanco sencillo pero elegante.

El tema de la moda que es completamente blanco y suave da una impresión elegante y santa, describiendo el comienzo de su nuevo viaje al nivel matrimonial.

4. Anillo Prometido por valor de 1.000 millones de rupias

Una de las cosas que más llama la atención del público es el anillo de aplicación que lleva Syifa. Según varios informes, el anillo es fantástico y alcanza los mil millones de rupias.

Según las fotos que circulan, el anillo parecía estar decorado con un gran diamante de forma ovalada con los detalles de la banda brillando a su alrededor. Aunque no hay confirmación oficial por parte de El Rumi sobre el precio exacto del anillo, muchos fanáticos creen que el valor es realmente extraordinario, dados los antecedentes familiares y el estatus social de EL.