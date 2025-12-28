Fila de fianzas de Kuldeep Sengar: la Corte Suprema aceptará la declaración de CBI el 29 de diciembre







Está previsto que el Tribunal Supremo escuche la apelación de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) el 29 de diciembre, impugnando la decisión del Tribunal Superior de Delhi de suspender la condena a cadena perpetua del líder expulsado del BJP. Kuldeep Singh Sengar en el caso de violación de Unnao.

Un tribunal de vacaciones de tres jueces encabezado por el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, escuchará el alegato de la CBI.

Sengar fue condenado en diciembre de 2019 en el Caso de violación de Unnao y condenado a cadena perpetua junto con una multa de 25 rupias lakh. Aunque se le concedió la libertad bajo fianza en este caso, seguirá en prisión mientras cumple una sentencia de 10 años en otro caso de la CBI relacionado con asesinato.

La víctima del caso de violación de Unnao de 2017, junto con su madre, se reunió con funcionarios de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) en la capital nacional el sábado y presentó una denuncia alegando que el oficial investigador (IO) se confabuló con un juez para garantizar que ganara el lado acusado.

En declaraciones a los periodistas después de la reunión, la víctima dijo que había tratado de reunirse con un alto funcionario, pero le dijeron que era feriado y que debía regresar el lunes. Sin embargo, dijo que un funcionario subalterno aceptó su denuncia. «El funcionario subalterno recibió mi solicitud y dijo que el funcionario superior se reunirá el lunes», dijo la víctima a ANI.

Alegando falta grave, afirmó que el Oficial Investigador (IO) había actuado en contra de sus intereses. «La queja es que el oficial de investigación me ha hecho daño. Se confabuló con el juez para garantizar que la otra parte ganara, de modo que la víctima de la violación perdiera, su valor se quebrara y no pudiera continuar con el caso», señaló la víctima.

La madre de la víctima también habló con la ANI y afirmó que están listos para acudir al Corte Suprema. «Han recibido mi denuncia. Ahora hay que ver cuándo nos recibe la autoridad. Confiamos en la Corte Suprema», afirmó.

Agregó además que mientras la CBI maneja el asunto, la fe de la familia dependerá de si la agencia los respalda durante los procedimientos legales. «El CBI está ahí, pero sólo confiaré en ellos si están a mi lado en el Tribunal Supremo», añadió la madre de la víctima.

Más temprano el viernes, la CBI presentó una Petición de Licencia Especial (SLP) ante la Corte Suprema impugnando la Tribunal Superior de Delhi Orden del 23 de diciembre de 2025 que suspendió la sentencia de cadena perpetua de Sengar pendiente de apelación y le concedió la libertad bajo fianza.

