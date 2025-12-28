Fila de definición de Aravalli: la Corte Suprema escuchará el caso suo motu el 29 de diciembre







El sábado, la Corte Suprema tomó conocimiento suo motu de las preocupaciones en torno a la definición de la Cordillera Aravallien medio de crecientes críticas de ambientalistas y partidos de oposición sobre su impacto potencial en el frágil ecosistema montañoso.

Está previsto que una sala de vacaciones de tres jueces encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, escuche el asunto el 29 de diciembre.

La novedad se produce después de que surgieran objeciones a la definición recientemente notificada por el Centro de la cordillera Aravalli, que se basa en un criterio de altura de 100 metros. Los ambientalistas han advertido que la definición revisada podría abrir vastas extensiones de la antigua cadena montañosa a lo largo de Haryana, Rajasthan y Gujarat a las actividades mineras.

El ecologista Neelam Ahluwalia, miembro del Aravalli Virasat Jan Abhiyaan, ha exigido que el Corte Suprema recordar su orden del 20 de noviembre y que el Centro retire la nueva definición. En declaraciones a la ANI, dijo que los criterios revisados ​​se introdujeron sin una evaluación científica adecuada ni una consulta pública. «No existe nada que se llame minería sostenible en un ecosistema montañoso crítico como el Aravallis. No se puede definir una zona entera para la minería», dijo, calificando la medida como «completamente inaceptable».

Ahluwalia advirtió que aplicar una definición uniforme basada en la altura a un ecosistema antiguo y complejo podría afectar gravemente la seguridad hídrica, alimentaria y climática de millones de personas. También cuestionó la afirmación del gobierno de que sólo el dos por ciento del área se vería afectada, alegando que no se han proporcionado datos de respaldo[colocados en el dominio público[colocados en el dominio público].[placedinthepublicdomain[placedinthepublicdomain

Ahluwalia, señalando recomendaciones anteriores, dijo que el Comité Centralmente Empoderado (CEC) de la Corte Suprema había pedido, en marzo de 2024, una evaluación integral del impacto ambiental de la cordillera Aravalli, que aún no se ha llevado a cabo. Afirmó que la minería, tanto legal como ilegal, ya está en marcha en 37 distritos del cinturón de Aravalli, lo que lleva a deforestaciónagotamiento de las aguas subterráneas, contaminación de los ríos y graves problemas de salud.

Dijo que la campaña ha exigido un cese inmediato de la minería cerca de viviendas humanas, bosques y cuerpos de agua, y pidió datos transparentes sobre qué parte de la cordillera Aravalli estaría protegida según los antiguos criterios del Estudio Forestal de la India frente a la nueva definición de 100 metros.

«Hasta que no se haga una evaluación independiente y se consulte a la gente, esta orden debe ser revocada y la definición desechada», añadió.

