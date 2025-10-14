Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump elogió al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto después de firmar el acuerdo interno Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: El momento en que Trump saludó a Prabowo en la Cumbre de Paz de Gaza: Veo a un hombre duro aquí mismo



Basado en transmisiones en YouTube de la Secretaría Presidencial, cumplido Así lo transmitió Trump en la conferencia de prensa de la Cumbre de Paz de Gaza.

Trump expresó su agradecimiento a los líderes mundiales que asistieron, incluido Prabowo. Luego elogió la figura de Prabowo frente a los líderes mundiales.

Lea también: ¡Firme! Ministro de Asuntos Exteriores niega que Prabowo visite Israel



Trump llamó a Prabowo una figura extraordinaria Indonesia.

«Con nosotros está el presidente Prabowo, una figura extraordinaria de Indonesia», dijo Trump, volviéndose hacia el presidente Prabowo, que se encontraba entre los líderes de otros países.

Lea también: El cierre de EE. UU. continúa y Trump inicia despidos masivos de miles de funcionarios públicos



La declaración del presidente Trump refleja reconocimiento y aprecio por el importante papel de Indonesia en la diplomacia de paz regional.

Como uno de los países con la mayor población musulmana del mundo, la presencia de Indonesia en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh refleja su compromiso y coherencia para seguir promoviendo la estabilidad, la humanidad y la justicia globales.

No sólo eso, Trump también volvió a referirse a Indonesia en un tono lleno de agradecimiento.

«Hemos hablado de Indonesia. Sólo quiero decir que es un país grande, un país fuerte, y su desempeño es extraordinario», dijo Trump.