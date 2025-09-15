Figura de Sushila Karki, PM Nepal First Female Genz Choice Anti -corrupción

Katmandú, Viva – Ex Presidente del Tribunal Supremo, Sushila Karki designado como Primer ministro Mientras que el viernes por la noche, 12 de septiembre de 2025, y lo convirtió en la primera mujer en liderar el país.

Karki, de 73 años, fue nombrado por el presidente Ramchandra Paudel, quien también disolvió la Cámara de Representantes. El consejo se disolvió efectivamente a partir de las 23:00 el 12 de septiembre de 2025, según una notificación emitida por la oficina del presidente.

El presidente también ha establecido el 21 de marzo de 2026 como la fecha de celebrar una nueva elección general legislativa, sonó la notificación.

Karki fue inaugurado después de tres días después de que KP Sharma Oli renunció del cargo de Primer Ministro, siguiendo disturbios El peor experimentado por el estado del Himalaya en varias décadas debido a la agitación nacional provocada por la prohibición de las redes sociales.

Sushila Karki (derecha) fue nombrado primer ministro de nepales

Karki prestó juramento y confidencialidad del presidente de conformidad con el artículo 80 de la Constitución Nepal.

«Felicitaciones tanto como sea posible, tendrá éxito en salvar al país», dijo el presidente felicitando inmediatamente después de que Indian Express informara la ceremonia de inauguración, el lunes 15 de septiembre de 2025.

A la ceremonia de inauguración del nuevo primer ministro asistieron el jefe del juez de la Corte Suprema, Nepal, altos funcionarios del gobierno, jefes de seguridad y miembros de la comunidad diplomática.

El ex primer ministro Baburam Bhattarai es el único ex primer ministro que asistió a la ceremonia de inauguración.

Tan pronto como se extendió la noticia del nombramiento de Karki, los jóvenes del Grupo Gen Z celebraron la victoria fuera de la oficina del presidente en Sheetalniwas, Maharajgunj, Katmandú.

Las redes sociales están llenas de superiores, como «segura para la primera primera ministra», «que ahorres, ahorre y despierte el país». «Gracias a la generación Z, quien ha creado esto».

«Sí, esta es mi casa, mi campus, ahora mi país también caminará con amor, sacrificio y amor a una madre», escribió una niña en su estado de Facebook, expresando su felicidad para el nombramiento de la primera primera ministra.

¿Quién es Karki?

Karki fue elegido para dirigir un gobierno temporal después de una reunión entre el presidente de Paudel, oficiales militares de Nepal y jóvenes manifestantes, que fueron pioneros en protestas antigubernamentales. Los manifestantes propusieron a Karki que sirviera como primer ministro Nepal.

Se sabe que Karki es una figura anti -corrupción y construye su reputación como una figura que desafía el establecimiento político.

Dos partes en el poder en Nepal intentaron acusarlo después de que decidió revocar el nombramiento del nuevo inspector general de policía por parte del gobierno. El esfuerzo, que las Naciones Unidas se llamaban «motivadas políticas», se canceló después de estar en presión pública.

El Presidente del Tribunal Supremo que lo reemplazó, Gopal Parajuli, fue despedido en 2018 después de ser acusado de falsificar su fecha de nacimiento, una acusación que negó.

Karki dijo que en ese momento que durante su mandato, había requerido que los jueces presentaran sus registros académicos para evitar que los jueces extiendan su mandato ilegalmente después de la edad de jubilación requerida, que fueron de 65 años.

También hizo campaña por los derechos de las mujeres y se convirtió en una inspiración para jóvenes abogadas y jueces.

«Como alguien que siempre quiere ver a una líder que lidere el país, esto es muy alentador», dijo Prashamsa Subedi, una estudiante de derecho de 23 años en Katmandú. Subedi fue uno de los movimientos organizadores que habló con Karki para pedirle que avanzara como primer ministro temporal.

Muchos residentes de Nepal, especialmente aquellos activos en el movimiento de protesta de la Generación Z, se quejaron de que un puñado de la élite de Nepal estaban ocupados reuniendo riqueza y beneficios para sus hijos.

Karki le dijo a un canal de noticias indio que aceptaría el puesto porque «los niños y las niñas, me preguntaron, me preguntaron».

Karki formará un gabinete y eventualmente celebrará una elección general «muy probablemente después de seis, siete, ocho meses», dijo Sunil Bahadur Thapa, el asesor del presidente que anunció su nombramiento.

La demostración de Genz se rompió

La protesta comenzó el lunes 8 de septiembre de 2025 en Katmandú y otras regiones del país y se desarrolló rápidamente. En la ciudad capital, los manifestantes acusaron a la policía para disparar a la multitud de jóvenes manifestantes que caminaron hacia el complejo parlamentario y bloquearon la carretera.

Después de un día de enfrentamientos mortales, el gobierno revocó la prohibición de las redes sociales el martes que había provocado la ira pública. Pero ese paso no alivió mucho los disturbios. El martes, el primer ministro y otros cuatro ministros renunciaron. Esa noche, el ejército de Nepal se hizo cargo de las calles a las 22:00.

La prohibición de las redes sociales provocó protestas. La semana pasada, la autoridad de Nepal prohibió 26 plataformas de redes sociales, incluidas WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat, después de la fecha límite para que estas compañías cumplan con los nuevos requisitos para registrarse con el gobierno.

La prohibición plantea preocupaciones de que la libertad de expresión puede limitarse a 30 millones de residentes de Nepal y también puede dañar el turismo. El bloqueo de las redes sociales también redujo las relaciones alrededor de 2 millones de trabajadores de Nepal en el extranjero con sus familias. La economía de Nepal depende mucho del envío de dinero de estos trabajadores.

Los manifestantes, que no tienen un solo líder, se describen a sí mismos como las voces de la generación de Z Nepal que están enojados con la corrupción, el desempleo y la desigualdad.

En las semanas previas a la violencia, las redes sociales hashtags #nepokids Siendo una tendencia en Nepal en la carga que se dice que muestra un estilo de vida lujoso que disfruta los niños de élite político en un país donde la mayoría de los jóvenes luchan por ganarse la vida.

Esta ira se basa en problemas sociales y económicos que se han desarrollado durante años, con el empleo como su principal problema. La mayoría de los residentes de Nepal trabajan sin el trabajo oficial reportado, principalmente en la agricultura. Y el desempleo se concentra entre los adultos jóvenes.

Debido a que no encontraron oportunidades en sus países de origen, más de 1,000 jóvenes y mujeres jóvenes abandonaron el país todos los días para someterse a contratos a largo plazo en países ricos en petróleo en el Golfo de Persia y Malasia.

Decenas de miles trabajan en India como trabajadores migrantes estacionales. Los datos del gobierno muestran que más de 741,000 personas abandonaron el país el año pasado, especialmente para encontrar trabajo en el campo de la construcción o agricultura.

La mayor parte de la región de Nepal depende mucho del envío de dinero enviado por los trabajadores en el extranjero. En 2024, los $ 11 mil millones que enviaron contribuyeron con más del 26% de la economía del país.