Fifth Harmony se reúne en el concierto de Jonas Brothers

Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui de Quinta armonía entregó la sorpresa de toda una vida para los fanáticos que asistieron Jonas Brothers‘Tour Pare en Texas el domingo por la noche. El grupo de chicas actuó en el escenario juntos por primera vez desde que se hicieron una «pausa indefinida» en 2018.

La cuenta de Fifth Harmony X provocó una posible reunión el domingo por la mañana después de publicar el hashtag «#fifthharmonyfollowspree». El grupo también lanzó mercancías y actualizó su biografía de redes sociales con el eslogan «¿Dónde estuvo el 31 de agosto de 2025?»

El cuarteto, sin Camila Cabello, que salió del grupo en 2016, realizó «Worth It» y «Work From Home», por Piedra rodante. La cuenta oficial de Fifth Harmony subtituló un puesto de la actuación con gratitud por Jonas Brothers, y agregó que «se sintió increíble volver».

Además de su sitio web, la banda se mudó a la plataforma de fanáticos de propiedad de Hybe, Weverse, para conectarse con los fanáticos. En un mensaje de bienvenida dirigido a los fanáticos, los cuatro miembros aparecen en la cámara y dicen que charlarán con los fanáticos «pronto».

Fifth Harmony se descubrió en la versión estadounidense de «The X-Factor» y vio un gran éxito con su álbum debut «Reflection» en 2015. Cabello dejó al grupo en 2016 y lanzó su propia carrera en solitario a partir de entonces. Todos los miembros han lanzado música en solitario desde entonces, pero sus carreras han variado en popularidad.

La reunión del grupo es la última y más buzz de los invitados que la banda ha sacado hasta ahora desde que han hecho un hábito de traer un invitado sorpresa a sus espectáculos. Para el inicio del concierto el 10 de agosto, Demi Lovato se unió a la banda en el escenario para una reunión de «Camp Rock».

