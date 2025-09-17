Fifgroup extiende promociones atractivas en iMOS 2025, las cuotas de motocicletas son muy baratas

Yakarta, Viva – La industria de las motocicletas en Indonesia continúa mostrando su atractivo, tanto en términos de ventas como de innovación. La Exposición de Motocicletas de Indonesia (IMOS) de 2025 celebrada en Ice BSD City del 24 al 28 de septiembre se convirtió en uno de los barómetros del desarrollo.

Este evento presenta una variedad de marcas y actores de la industria, incluidas las compañías financieras que juegan un papel importante en el apoyo al crecimiento del mercado de dos ruedas.

Uno de ellos es PT Federal International Finance (Cincuenta), una subsidiaria de PT Astra International TBK y parte de Astra Financial. Este año, Fifgroup regresa como patrocinador de platino por quinta vez. Su presencia fue especial porque coincidió con las celebraciones del 36 aniversario de la compañía.

Llevando el concepto de «Celebración de Fifgroup» y el lema #BarengMimimpan, esta compañía de financiamiento confirma su compromiso de acercarse a la comunidad.

El director de Fifroup, Daniel Hartono, dijo que la participación en iMOS no es solo un símbolo de asistencia, sino una forma de consistencia para apoyar a la industria de dos ruedas.

«Nuestra quinta participación no solo está presente, sino una prueba de compromiso sostenible de convertirse en un compañero de viaje comunitario para realizar sueños», dijo en Yakarta.

Se ofrecen varios programas de financiación en este evento. Fifastra proporciona cuotas de hasta Rp12.3 millones para financiamiento de motocicletas HondaCosta de devolución de reembolso RP600 mil, así como un RP1 millones adicional para usuarios de astrapay.

Spectra facilita la compra de productos electrónicos y dispositivos sin DP y costos administrativos, mientras que Danastra proporciona el reembolso del balance de Astrapay hasta RP500 mil para los primeros 50 clientes.

En el segmento de microfinanciación, Finatra ofrece cuotas de hasta Rp40 millones para un préstamo de Rp150 millones, con un tenor de cuatro basados. El Amitra presenta la promoción Hajj y Umrah en forma de descuentos en cuotas de hasta Rp2.4 millones y un descuento de tarifa administrativa de RP500 mil.

Todas las líneas de servicio ahora están integradas a través de la aplicación digital FIFGO que permite a las personas acceder a financiamiento más fácilmente.

Además de las promociones, también presentan una variedad de actividades interactivas, que van desde los desafíos de «mantener la diversión» con Honda PCX y los premios cuv e, hasta la creación del concurso de motores que involucran modificadores locales con un premio total de RP28.5 millones.

El programa «Versátil 36» y varios premios también se suman a los animados.

A través de su presencia en Vamos 2025Fifgroup confirmó que su papel no era solo un patrocinador, sino también como parte del ecosistema que sostuvo el desarrollo de la industria de las motocicletas en Indonesia.