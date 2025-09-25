FIFA no ha respondido a la protesta de PSSI sobre el árbitro Kuwait

VIVA – Cita polémica árbitro consideración Equipo nacional Indonesia en calificaciones 2026 Copa del Mundo todavía continuando. PSSI hasta ahora espera la respuesta oficial de FIFA Con respecto al memorándum de protesta que se ha enviado.

«Todavía estamos esperando. Solo espera. Esperaremos», dijo el miembro del Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO), Arya Sinulingga, mientras asistía al evento de la Copa Media de Playoff 2025 en Yakarta, el jueves 25 de septiembre de 2025.

La FIFA había escrito previamente a PSSI sobre el árbitro que lideraría el partido indonesio contra Arabia Saudita a principios de octubre.

En la carta fechada el 12 de septiembre de 2025, la FIFA nombró a Ahmad Al Ali, un juez de Kuwait, como el árbitro principal. La carta fue firmada por el jefe de clasificatorios de la FIFA y los partidos internacionales, Gordon Savic, y fue transmitido a la AFC.

Esta decisión encendió inmediatamente la reacción de PSSI. El presidente de PSSI, Erick Thohir, evaluó que la FIFA no era sabia porque eligió a un árbitro de la región de Asia Occidental.

Según Erick, el partido indonesio contra Arabia Saudita debe ser dirigido por un árbitro neutral de la región de Asia Oriental. Esto se considera más justo que nombrar a los árbitros del oeste de Asia y el sudeste asiático.

«El 16 de septiembre, PSSI había escrito a FIFA y AFC. Pedimos una corrección relacionada con la decisión», dijo Erick.

Además, Erick también aludió a la pobre relación entre Indonesia y Kuwait. Los dos países habían acordado previamente celebrar un partido de juicio en el calendario internacional en septiembre de 2025.

Sin embargo, una semana antes del partido, Kuwait canceló unilateralmente por problemas internos. Curiosamente, pronto Kuwaiti anunció que se enfrentaría a Siria.

Ahora, PSSI todavía está esperando una respuesta oficial de la FIFA, si la protesta publicada será seguida o mantendrá su decisión original.