FIFA destacó la nueva identidad del equipo nacional indonesio bajo Patrick Kluivert, ¡dominio sin efectividad!

Yakarta, Viva – FIFA resaltar el desarrollo del estilo de juego Equipo nacional indonesio de época Patrick Kluivert. El entrenador holandés está construyendo la nueva identidad de Garuda con una filosofía del juego basado en la pelota, además de preparar una estrategia para enfrentar la calificación de la Copa Mundial 2026.

Desde que manejó oficialmente a Indonesia, Kluivert ha jugado cuatro partidos en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El experimento inicial con un cambio drástico terminó amargamente cuando Indonesia perdió 1-5 ante Australia. La derrota fue una lección valiosa que la transición no se pudo hacer al instante.

Kluivert regresó para usar la base de Shin Tae Yong con una formación 3-4-3 cuando se enfrenta a China, Bahrein y Japón. Sin embargo, la nueva ronda comenzó en el juicio de septiembre contra Taiwán (ganando 6-0) y Líbano (empate 0-0). En esos dos partidos, Kluivert comenzó a inculcar su propia identidad, incluido el cambio a la formación 4-4-2.

NUEVO TOUCHO: Back invertido a False Nine

El experimento de Kluivert se vio claramente en el papel del jugador. Calvin Verdonk fue colocado como un respaldo invertido al estilo de Pep Guardiola, mientras que Nathan Tjoe-A-On se le dio la tarea de ser un mediocampista agresivo destructor.

Incluso contra el Líbano, Marselino Ferdinan se jugó como False nueve para reemplazar a Mauro Zijlstra. Este paso confirma que Kluivert no solo cambia la formación, sino que también está reconstruyendo el estilo de juego del equipo nacional.

Dominio sin efectividad

Los resultados del ensayo muestran un aumento en el dominio. Cuando se enfrentó al Líbano, Indonesia registró el 81 por ciento de la posesión de la pelota. Sin embargo, de los nueve intentos de disparo, ninguno de ellos estaba en el blanco.

La FIFA destaca que la creatividad, las variaciones de operando y la nitidez de los ataques siguen siendo una gran tarea. «El control sin resultados concretos es solo números en papel», escribió el sitio web oficial de la FIFA.

Nueva fundación de defensa

Además del sector delantero, Kluivert también fortalece la defensa. Kevin Diks, que generalmente tiene derecho, se juega como defensor central en parejas con Jay Idzes. Esta combinación fue apoyada por la experiencia de Jordi Amat, Justin Hubner, Mees Hilgers y talentos locales como Rizky Ridho.

La FIFA considera esta composición para crear un equilibrio entre la experiencia europea y el espíritu de los jugadores locales.

En octubre de 2025, Indonesia enfrentará a dos oponentes difíciles en las calificaciones: Arabia Saudita e Irak. Ambos tienen un ranking de FIFA más alto y diferentes estilos de juego, desde contraataques rápidos hasta posesión de balón de calidad.

En estos partidos, la consistencia táctica, la nitidez de la línea del frente y la solidez de defensa se probarán por completo.

Optimismo kluivert

A pesar de los pioneros, Kluivert es optimista sobre la respuesta del jugador. «Pueden adaptarse muy rápidamente a un nuevo estilo. Realmente entienden lo que pedí y lo ejecuté fantástico. Eso es lo más importante para mí como entrenador», dijo.

La FIFA cerró su informe mencionando que el viaje de Indonesia a 2026 todavía era largo. Sin embargo, esta nueva base de identidad puede ser un trampolín importante para llevar a Garuda a ir más allá, tanto en Asia como en el escenario mundial.