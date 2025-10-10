Fiesta de spa ausente cuando la policía la invitó a aclarar la muerte de un terapeuta en el sur de Yakarta

Jacarta – La policía programa una inspección del partido spa en el sur de Yakarta (Jaksel) relacionado con la muerte terapeuta con las iniciales RTA (14) fue encontrado fallecido en un terreno baldío en el área de Pejaten, Pasar Minggu. La parte que se aclara es la que contrata a los terapeutas.

«El gerente ha sido convocado. Primero llamaremos al reclutador», dijo a los periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, AKBP Ardian Satrio Utomo, citado el sábado 11 de octubre de 2025.

Explicó que la inspección debería realizarse el jueves 9 de octubre de 2025. Sin embargo, el balneario no asistió y pidió reprogramar la inspección para la próxima semana.

«Debería haber sido ayer jueves (comprobado). Solicite retirarse la próxima semana. «(Lo que se examinará) es el reclutamiento, cuál es el proceso de reclutamiento de estos terapeutas», dijo.

La propia familia dijo que la víctima tenía 14 años. En este momento Policía todavía coordinando con Dukcapil.

A título informativo, la policía reveló los últimos momentos de un terapeuta de spa con las iniciales RTA (14), antes de ser encontrado muerto en un terreno baldío en la zona de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Según las imágenes de la cámara CCTV (circuito cerrado de televisión) en el lugar, RTA mostró a RTA yendo y viniendo al baño con movimientos sospechosos. La joven parecía nerviosa, incluso tratando de evitar el foco de la cámara.

«Parecía distraído, como si supiera que había una cámara. Iba y venía al baño varias veces mientras intentaba salir del área de monitoreo de CCTV», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el subcomisionado de policía Ardian Satrio Utomo, el viernes 10 de octubre de 2025.

En ese momento, no se registró que nadie más estuviera cerca de la víctima en ese momento. «Según la grabación está solo. Pero la investigación no se ha detenido, todavía estamos investigando si hay otras partes involucradas», dijo.

La policía sospecha que, antes de ser encontrado muerto, RTA había atravesado el techo del desorden donde vivía y se había trasladado al edificio contiguo. Se sospecha fuertemente que la víctima cayó desde una altura.

«Aún estamos investigando si se cayó él mismo o si hubo otros factores. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia del hospital», dijo Ardian.