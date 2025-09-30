Fiesta de portería del Real Madrid y el Atlético de Madrid, Chelsea rasca su club Mourinho, Liverpool Bend

Yakarta, Viva – Una serie de partidos de fase de la liga Campeón de la liga Volver para presentar una fiesta de sorpresa y gol en el partido que tuvo lugar en la noche hasta temprano esta mañana, miércoles (1/10). Real Madrid Y Atlético de Madrid Pareciendo loco con una gran victoria, mientras que Liverpool tuvo que tragar la amarga píldora después de ser derrotada por Galatasaray.

Leer también: ¡En curso! Horario de televisión y enlaces de transmisión en vivo de la Liga de Campeones de Galatasaray vs Liverpool



Fiesta de portería del Real Madrid en Kazajstán

El Real Madrid festionó cinco goles sin respuesta a Kairat Almaty en el partido celebrado en el Estadio Ortalyq, Pavlodar. Los Blancos ganó gracias a Hat-Trick Kylian Mbappe, además de los goles de Eduardo Camavinga y Brahim Diaz.

Leer también: ¡En curso! Transmisión en vivo en vivo Chelsea vs Benfica en la Liga de Campeones, José Mourinho, a la ‘antigua casa’



Esta victoria hace que Madrid sea firmemente en la parte superior de la clasificación de la fase de la liga con seis puntos de dos partidos. En cambio, Kairat se hundió en la parte inferior de la clasificación sin puntos.

Las estadísticas muestran el dominio absoluto de Madrid con el 68 por ciento de posesión de la pelota y 20 tiros, 12 de ellos en el objetivo.

Leer también: ¡En curso! Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo Cairat Liga Cairat Almaty Vs Real Madrid



Atlético de Madrid Bantai Eintracht Frankfurt

No queriendo perder, el Atlético de Madrid también festionó goles frente a su público con una victoria aplastante de 5-1 sobre Eintracht Frankfurt. Estos resultados confirman la nitidez de la línea de ataque de Los Rojiblancos, mientras que agregar competencia en el grupo se está poniendo más caliente.

Chelsea Clubes de mourinho

Chelsea ganó una victoria importante después de derrotar al Benfica con un puntaje delgado de 1-0. Este partido está en el centro de atención porque une el blues junto con el equipo que ahora se maneja José Mourinho.

Liverpool Bend en manos de Galatasaray

En otro partido, Liverpool tuvo que caer en el Rams Park Stadium, Estambul, después de derrotar a 0-1 de Galatasaray. El mero gol de títere fue anotado por Victor Osimhen a través del punto blanco en el minuto 16.



Duel Galatasaray vs Liverpool

Aunque los Rojos sobresalen en posesión de la pelota hasta el 68 por ciento y crearon 16 tiros, no pudieron penetrar en la defensa de la disciplina del anfitrión.

Esta derrota hizo que el Liverpool hasta el puesto 16 en la clasificación con tres puntos, mientras que Galatasaray se arrastró hasta el 18.

Resultados completos del partido Campeón de la liga

Atalanta 2-1 Club Brugge

Makairat Almaty 0-5 Real Madrid

Atlético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham Hotspur

Chelsea 1-0 Benfica

Galatasaray 1-0 Liverpool

Inter Milán 3-0 Slavia Praga

Marsella 4-0 Ajax

Pafos 1-5 Bayern Munich

La clasificación es cada vez más dinámica

Con este resultado, la competencia en la fase de la Liga de Campeones es cada vez más emocionante. Los grandes equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid muestran su dominio, mientras que los clubes superiores como el Liverpool deben mejorar de inmediato para no perder el impulso en la búsqueda de boletos a la fase de nocaut.