Fiesta de gol del Arsenal, Chelsea definido, Drama 7 Objetivos Juventus vs Inter Milan

Yakarta, Viva – Anoche se presentaron partidos emocionantes de varias competiciones europeas y nacionales, el sábado 14 de septiembre de 2025. Varios grandes clubes ganaron victorias importantes, mientras que otros tuvieron que conformarse con los números de intercambio.

Siguiente Resultados completos del partido Fútbol anoche

Super League Indonesia

Arema FC 1-2 Dewa United

Dewa United logró robar la victoria en casa a Arema FC.

Persis Solo 1-2 Persijap Jepara

Jepara Persijap regresó con éxito a casa con puntos completos después de vencer a Persis Solo.

Liga Premier Inglesa

Arsenal 3-0 Bosque de Nottingham

Los jugadores del Arsenal celebran el objetivo de Martin Zubimendi

Los Gunners parecían dominantes y ganaron de manera convincente a través de una fiesta de tres goles sin respuesta.

Everton 0-0 Aston Villa

El partido fue riguroso sin un gol.

Crystal Palace 0-0 Sunderland

El juego es mínimo, ambos equipos deben estar satisfechos compartiendo números.

Bournemouth 2-1 Brighton

Bournemouth ganó una victoria estrecha sobre su invitado Brighton.

Fulham 1-0 Leeds United

El gol único aseguró la victoria de Fulham en casa.

Newcastle 1-0 Wolverhampton

Las Urracas aseguran tres puntos a través de una victoria estrecha.

West Ham 0-3 Tottenham Hotspur

Las espuelas se desempeñaron ferozmente en la sede de West Ham con tres goles sin respuesta.

Brentford 2-2 Chelsea

Los Blues tuvieron que estar satisfechos con un empate después de ser retenido por Brentford en un partido emocionante.

Ligue 1 Francia

Bonito 1-0 nantes

Nice ganó con éxito una victoria estrecha en casa.

Axar 1-2 como monacco

Mónaco asegura tres puntos importantes en la sede de Auxerre.

Bundesliga Alemania

Friburgo 3-1 Stuttgart

Friburgo ganó convincentemente sobre Stuttgart.

Unión Berlín 2-4 Hoffenheim

Hoffenheim robó con éxito puntos completos en un gol lleno de goles.

Heidenheim 0-2 Dortmund

Borussia Dortmund parecía sólido con la victoria fuera.

Mainz 0-1 RB Leipzig

Leipzig ganó tres puntos delgados de Mainz.

Wolfsburg 3-3 Koeln

Seis goles de drama creado en este empate.

Bavaria Munich 5-0 Hamburgo

Bayern Fiesta de fiesta con una victoria aplastante sobre Hamburgo.

Serie A Italia

Cagliari 2-0 Parma

Cagliari se desempeñó de manera efectiva y ganó dos goles sin respuesta.

Juventus 4-3 Inter Milán

Derby d’Italia tuvo lugar dramáticamente con siete goles creados. La Juventus finalmente salió como el ganador a través de un puntaje delgado de 4-3.

Fiorentina 1-3 Nápoles

Napoli silenció con éxito a Fiorentina en su propia jaula.

Laliga España

Getafe 2-0 Real Oviedo

Getafe parecía poderosa con una victoria convincente.

Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Los Blancos volvió a mostrar la mentalidad del campeonato con victoria fuera de la Sociedad.

Athletic Bilbao 0-1 Deportivo Alaves

Alaves robó con éxito una débil victoria en San Mames.

Atlético de Madrid 2-0 Villarreal

Atleti parecía sólido y ganó dos goles sin respuesta.

Desde estos resultados, el Arsenal, Bayern Munich, Napoli, hasta la Juventus robó la atención con una victoria convincente. Mientras tanto, Chelsea nuevamente no pudo ganar puntos completos, y Derby D’Italia presentó siete goles espectaculares.