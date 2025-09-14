Fiesta de gol del Arsenal, Chelsea definido, Drama 7 Objetivos Juventus vs Inter Milan

Domingo 14 de septiembre de 2025 – 08:34 Wib
Yakarta, Viva – Anoche se presentaron partidos emocionantes de varias competiciones europeas y nacionales, el sábado 14 de septiembre de 2025. Varios grandes clubes ganaron victorias importantes, mientras que otros tuvieron que conformarse con los números de intercambio.
Leer también:
¡En curso! Transmisión en vivo en vivo derby d & rsquo; Italia Juventus vs Inter Milán
Siguiente Resultados completos del partido Fútbol anoche
Super League Indonesia
Arema FC 1-2 Dewa United
Dewa United logró robar la victoria en casa a Arema FC.
Persis Solo 1-2 Persijap Jepara
Jepara Persijap regresó con éxito a casa con puntos completos después de vencer a Persis Solo.
Leer también:
Destruye el bosque de Nottingham, el Arsenal Kangkang Liverpool desde la parte superior de la clasificación
Liga Premier Inglesa
Arsenal 3-0 Bosque de Nottingham
Los Gunners parecían dominantes y ganaron de manera convincente a través de una fiesta de tres goles sin respuesta.
Everton 0-0 Aston Villa
El partido fue riguroso sin un gol.
Crystal Palace 0-0 Sunderland
El juego es mínimo, ambos equipos deben estar satisfechos compartiendo números.
Bournemouth 2-1 Brighton
Bournemouth ganó una victoria estrecha sobre su invitado Brighton.
Fulham 1-0 Leeds United
El gol único aseguró la victoria de Fulham en casa.
Newcastle 1-0 Wolverhampton
Las Urracas aseguran tres puntos a través de una victoria estrecha.
West Ham 0-3 Tottenham Hotspur
Las espuelas se desempeñaron ferozmente en la sede de West Ham con tres goles sin respuesta.
Brentford 2-2 Chelsea
Los Blues tuvieron que estar satisfechos con un empate después de ser retenido por Brentford en un partido emocionante.
Ligue 1 Francia
Bonito 1-0 nantes
Nice ganó con éxito una victoria estrecha en casa.
Axar 1-2 como monacco
Mónaco asegura tres puntos importantes en la sede de Auxerre.
Bundesliga Alemania
Friburgo 3-1 Stuttgart
Friburgo ganó convincentemente sobre Stuttgart.
Unión Berlín 2-4 Hoffenheim
Hoffenheim robó con éxito puntos completos en un gol lleno de goles.
Heidenheim 0-2 Dortmund
Borussia Dortmund parecía sólido con la victoria fuera.
Mainz 0-1 RB Leipzig
Leipzig ganó tres puntos delgados de Mainz.
Wolfsburg 3-3 Koeln
Seis goles de drama creado en este empate.
Bavaria Munich 5-0 Hamburgo
Bayern Fiesta de fiesta con una victoria aplastante sobre Hamburgo.
Serie A Italia
Cagliari 2-0 Parma
Cagliari se desempeñó de manera efectiva y ganó dos goles sin respuesta.
Juventus 4-3 Inter Milán
Derby d’Italia tuvo lugar dramáticamente con siete goles creados. La Juventus finalmente salió como el ganador a través de un puntaje delgado de 4-3.
Fiorentina 1-3 Nápoles
Napoli silenció con éxito a Fiorentina en su propia jaula.
Laliga España
Getafe 2-0 Real Oviedo
Getafe parecía poderosa con una victoria convincente.
Real Sociedad 1-2 Real Madrid
Los Blancos volvió a mostrar la mentalidad del campeonato con victoria fuera de la Sociedad.
Athletic Bilbao 0-1 Deportivo Alaves
Alaves robó con éxito una débil victoria en San Mames.
Atlético de Madrid 2-0 Villarreal
Atleti parecía sólido y ganó dos goles sin respuesta.
Desde estos resultados, el Arsenal, Bayern Munich, Napoli, hasta la Juventus robó la atención con una victoria convincente. Mientras tanto, Chelsea nuevamente no pudo ganar puntos completos, y Derby D’Italia presentó siete goles espectaculares.
Página siguiente
Los Gunners parecían dominantes y ganaron de manera convincente a través de una fiesta de tres goles sin respuesta.