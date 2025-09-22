Fiesta de gol de Barcelona, ​​Inter Milan Bend su club Jay Idzes, Kevin Diks et al roban puntos en la sede de Leverkusen

Yakarta, Viva – Varios partidos interesantes de la mejor competencia europea se llevaron a cabo este fin de semana. Barcelona Fiesta de los objetivos sobre Getafe, Inter Milán sujeto Sassuolo Aunque reforzado por el defensor del equipo nacional indonesio Jay idzesmientras que Borussia Moenchengladbach se fortalece Kevin Diks Robando con éxito los puntos de Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

Laliga España: Barcelona 3-0 Getafe

Barcelona parecía convincente en el 5º Jornada Laliga 2025/26 con la conquista Getafe 3-0 en el Estadi Johan Cruyff, el lunes (22/9) Hrs de la mañana temprano.

Ferran Torres se convirtió en una estrella a través de sus dos goles en la primera ronda (15 ‘, 35’), antes de que Dani Olmo cerrara la fiesta de Blaugrana en el minuto 62. El cebo de Marcus Rashford abrió el espacio para que Olmo abriera un tiro de rango largo que no pudo ser ignorado por el portero David Soria.

Con este resultado, el Barça recolectó 13 puntos de cinco partidos y ocupó el segundo lugar en la clasificación. Mientras que Getafe se quedó en el octavo lugar con 8 puntos.

Serie A Italia: Inter Milán 2-1 Sassuolo

El Inter de Milán obtuvo una importante victoria por 2-1 sobre Sassuolo en Giuseppe Meazza. Federico DiMarco abrió el marcador en el minuto 14, seguido de un gol propio de Tarik Muharemovic (81 ‘).

Sassuolo había reducido la posición a través de Walid Cheddira (84 ‘), pero hasta el final del partido, el puntaje duró 2-1 para el Nerazzurri.

Esta victoria hace que Inter suba a la décima posición con 6 puntos. El Sassuolo reforzado por Jay Idzes todavía está atascado en el puesto 14 con 3 puntos.

Bundesliga Alemania: Bayer Leverkusen 1-1 Borussia Moenchengladbach

Di Kayangiena, Bayer Leverkusen tuvo que estar satisfecho compartiendo los números 1-1 con Borussia Moenchengladbach. Malik Tillman trajo brevemente a Leverkusen un superior en el minuto 70, pero Haris Tabakovic igualó en el tiempo de lesión (90+2 ‘).

Estos resultados hacen que Leverkusen recolecte 5 puntos y ocupan el puesto 12. Gladbach, quien confió en Kevin Diks en defensa, todavía estaba disperso en la posición 17 con 2 puntos.

Resultados completos del partido Ayer a temprano este día

Súper liga

PersiJap Jepara 1-2 Persita Tangerang

PSM Makassar 2-0 Persija Yakarta

Liga Premier

Sunderland 1-1 Aston Villa

Bournemouth 0-0 Newcastle United

Arsenal 1-1 Manchester City

Ligue 1

París FC 2-3 Estrasburgo

Le havre 1-1 lorient

Como Monaco 5-2 Metz

Auxerre 1-0 toulouse

Bundesliga

Eintracht Frankfurt 3-4 Union Berlin

Bayer Leverkusen 1-1 Borussia Moechengladbach

Borussia Dortmund 1-0 VFL Wolfsburg

Serie A

Lazio 0-1 como romaní

Cremonese 0-0 Parma

Turín 0-3 Atalanta

Fiorentina 1-2 como

Inter Milán 2-1 Sassuolo

Laliga

Ray Vallecano 1-1 Celta Vigo

Mallorca 1-1 Athletic Madrid

Elche 1-0 Real Oviedo

Barcelona 3-0 getafe