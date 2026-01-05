Fiersa Besari retira informe sobre el caso de accidente de su esposa, el motivo es perturbador

Jacarta – Músico y escritor Fiersa Besari tomó una gran decisión con respecto al caso del accidente que le ocurrió a su esposa, Aqia, en el área de la estación Gambir, en el centro de Yakarta. Fiersa decidió retirar la denuncia policial y no continuar con el proceso judicial contra el conductor del auto que atropelló a su esposa.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Cronología del golpe a la esposa de Fiersa Besari, la forma de Inara Rusli de liberarse de las trampas legales



Esta decisión atrajo la atención del público porque se basaba en profundas consideraciones humanitarias. ¡Vamos, desplázate más!

El desafortunado incidente ocurrió el sábado 3 de enero de 2026, cuando Fiersa y su esposa estaban a punto de irse de vacaciones a Yogyakarta. Al llegar al área de la estación Gambir, Aqia estaba sacando una maleta del baúl trasero del auto.

Lea también: Esposa atropellada por un coche, Fiersa Besari reacia a perdonar al agresor



Inesperadamente, otro coche la golpeó por detrás, aplastando el cuerpo de Aqia entre dos vehículos. Este incidente de repente hizo que Fiersa se sorprendiera y entrara en pánico al ver la condición de dolor de su esposa.

La situación se agravó cuando Fiersa descubrió que el conductor del coche accidentado era un hombre mayor, de entre 60 y 70 años. Las emociones de Fiersa alcanzaron su punto máximo cuando el perpetrador subestimó la condición de Aqia y trató de resolver el problema ofreciendo dinero para la paz de Rp. 200 mil.

Lea también: Cronología del atropello de la esposa de Fiersa Besari en Gambir, ¡la actitud del perpetrador lo enfurece!



«Mi primera reacción fue estar muy enojado, pero me enojé aún más cuando este hombre menospreció la condición diciendo que tenía un esguince. Luego quiso dar 200 mil rupias por la paz. Exploté», escribió Fiersa en su Instagram, citado el lunes 5 de enero de 2026.

Al sentir que no aceptaba esta actitud, Fiersa denunció el hecho en la comisaría más cercana. Sin embargo, con el paso del tiempo optó por retirar el informe y no extender el proceso legal.

Esta decisión no se tomó unilateralmente, sino que fue el resultado de conversaciones con su esposa y la dirección.

Se dice que Aqia no quiere que el caso se alargue porque tiene que pasar por un proceso legal agotador, que incluye ir y venir a la comisaría y asistir a juicios.

Aparte de eso, la condición económica del perpetrador que se considera incapaz también es una consideración importante.

«Al principio yo quería ampliarlo, pero Aqia no quería. Vimos de un vistazo que este hombre no era una persona rica, también dijo que había pedido prestado el coche. Tuvimos que ir y venir con las autoridades para recoger todas las pruebas», dijo.

Aunque el informe fue retirado, la policía aún impuso sanciones en forma de multas y la retención del registro del vehículo al perpetrador como forma de hacer cumplir la ley.