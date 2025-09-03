Fieles para usar BBG, PGN compartió 600 paquetes de alimentos gratuitos a los conductores de gas Bajaj

Yakarta, Viva – Gas de suministro Pertamina a saber, Pt Perusahaan Gas negara tbk alias PGNdistribuido 600 paquete de comida gratis al conductor Gas Bajaj (Kobagas) en Yakarta.

El director comercial de PGN, Aldiansyah Idham, dijo, 600 paquetes de alimentos, entre otros, contienen arroz, azúcar, aceite de cocina, leche enlatada, té, fideos instantáneos y café.

Aldi enfatizó que la provisión de asistencia alimentaria era una forma de apoyo y empatía de PGN por Kobagas, que había sido un usuario fiel de BBG.

«PGN también agradece a Kobagas, porque juega un papel importante en el uso del uso de BBG en el transporte icónico, que es en gran demanda por la comunidad de la ciudad capital», dijo Aldi en su declaración, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Agregó, PGN continuó tratando de fomentar una sensación de unión y solidaridad con los Kobagas. Aldi espera que esta asistencia alimentaria pueda ayudar a satisfacer las necesidades de la familia Kobagas todos los días.

Oficial de Subholentes de Gas Pertamina, PT PGN TBK.

«La asistencia brindada puede no ser capaz de satisfacer todas las necesidades. Pero esperamos que esta asistencia pueda aliviar la carga de la familia Kobagas», dijo Aldi.

En la situación actual, Aldi también hizo un llamamiento a Kobagas para que siempre prestara atención a los aspectos de la seguridad en la conducción, y mientras mantenía la paz mientras trabajaba. Esto es necesario para que las actividades comunitarias sean más propicios.

«Además de sentir cada vez más seguro viajar usando la transformación general, incluido Bajaj», dijo.

En la misma ocasión, el director de la estrategia y el desarrollo comercial de PGN, Mirza Mahendara, informó que Kobagas se mantiene alejado de las formas de ofrecer aspiraciones que no están de acuerdo con las reglas de la democracia. La contribución de la comunidad para mantener el conducto afecta en gran medida el funcionamiento de la economía nacional. Mirza espera que Kobagas pueda convertirse en un socio positivo de la sociedad y del estado para mantener la paz.

«PGN se compromete a continuar abrazando Kobagas, que ha estado presente en el uso de gas natural en el sector de transporte. Vamos juntos para colaborar y cuidarnos mutuamente para que las ruedas económicas continúen funcionando de manera segura y cómoda», dijo.