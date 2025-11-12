Field & Stream TV, respaldado por Morgan Wallen y Eric Church, listo para su lanzamiento

Field & Stream, la marca de estilo de vida al aire libre cuyos propietarios incluyen cantautores de country Morgan Wallen y iglesia ericestá entrando en la era de la televisión por streaming.

Field & Stream y empresa de medios América al aire libre firmó una asociación estratégica en virtud de la cual el canal de televisión en streaming gratuito con publicidad (FAST) de Outdoor America pasará a llamarse Field & Stream TV a finales de enero de 2026. Las dos compañías también planean lanzarlo como un canal de transmisión, cuyos detalles se anunciarán.

Wallen y Church formaban parte del grupo inversor que adquirió los activos de Field & Stream en 2024. El lanzamiento de Field & Stream TV es la próxima extensión de la presencia mediática de la compañía, agregando una red de televisión de 24 horas a su publicación impresa, sitio web, plataformas sociales y podcasts. El canal renombrado contará con “contenido nuevo exclusivo, series originales y programación especial, ofreciendo a los patrocinadores el mayor alcance de audiencia combinado en medios exteriores”, dijeron las compañías.

El canal Field & Stream TV desarrollará programación original en colaboración con “los principales narradores de historias al aire libre, los principales productores deportivos y socios musicales”, incluidos Wallen y Church, que abarcarán caza, pesca, acampada y cocina al aire libre, según las empresas.

Field & Stream dijo que organizará un evento de lanzamiento para el canal en el SHOT Show 2026, donde los ejecutivos planean presentar los principales socios de producción y programación original de Field & Stream TV. La feria SHOT (Tiro, caza y comercio al aire libre), operada por la Asociación de Comercio de la Industria de Armas de Fuego, se llevará a cabo del 20 al 23 de enero de 2026 en Las Vegas.

Actualmente, el canal Outdoor America FAST TV está disponible en plataformas de TV inteligentes, incluidas Samsung TV+, Vizio WatchFree+, LG Channels y TCLtv+; y dispositivos de streaming Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Google Chromecast.

«Estamos encantados de asociarnos con el equipo de Outdoor America para lanzar Field & Stream TV con una distribución poderosa e inmediata», dijo el presidente de Field & Stream, Doug McNamee, en un comunicado. «Esta asociación nos permite contar más historias que celebran la vida al aire libre, a través de programación nueva y exclusiva y una capacidad inigualable para llegar a audiencias y patrocinadores en todos los canales. Es un paso decisivo en la evolución continua de Field & Stream».

Nick Rhodes, director ejecutivo de Outdoor America Holdings, agregó: «El nombre Field & Stream representa el estándar de oro de autenticidad al aire libre. Juntos, estamos construyendo una red de estilo de vida al aire libre de clase mundial con programación premium, asociaciones dinámicas y una visión global».

Field & Stream, cuyos orígenes se remontan a 1871, ha enseñado a generaciones cómo “cazar y pescar, acampar y explorar, sobrevivir y prosperar al aire libre, todo mientras lidera la lucha por conservar y luchar por la vida silvestre y los lugares salvajes”, dice la compañía. Bajo el nuevo propietario, Field & Stream relanzó una publicación impresa e introdujo una comunidad de miembros, líneas de productos con licencia y de marca compartida, y extensiones de marca experienciales que incluyen un «concepto de alojamiento de estilo de vida moderno y asequible».