Fideos instantáneos de cocinero viral usando gas melón, Habiburokhman: no en mi residencia

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión III RPD Rhode Island Habiburokhman dice videos virales en las redes sociales que están cocinando fideos instantáneos con GLP o GLP subsidiado de 3 kg melón de gas No hecho en su residencia.

Leer también: Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer relacionado con la extorsión de la gestión de la certificación K3



Explicó que los fideos instantáneos de cocción de video se tomaron en un puesto voluntario en su distrito electoral (DAPIL) en East Yakarta que estaba habitado por un prestigio u niño de oficina.

«Post voluntario, Post Electoral, que vive allí, el Sr. Abu Bakr, nuestro niño de oficina. Boy de oficina en el distrito electoral. Así que no vivimos allí, ni siquiera comemos allí, para nada», dijo el jueves Habiburokhman en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el jueves.

Leer también: Fuego de la casa en Kalideres West Yakarta, una persona fue asesinada





Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman

Él dijo: «Sea lo que sea, no es mi hogar. No es mi hogar».

Leer también: FKBI le pide a Kai que ignore a los miembros del DPR que proponen un transporte de fumadores de fumadores: absurdo, no entiendan las regulaciones



Habiburokhman admitió que el salario de un camarero todavía era insuficiente para comprar gas no subsidiado, de modo que compró gas de melón para cocinar en el poste que se fue.

«De hecho, del salario de la oficina, lo siento, no lo suficiente, pero compró el gas del melón», dijo.

Por esta razón, enfatizó que la carga de video en sus redes sociales que lo demuestra que estaba cocinando usando el gas Melon no era más que un mero contenido.

«Sí, el nombre está contento», dijo.

Sin embargo, el legislador recibió las críticas hechas abiertamente por el público sobre el contenido de video en las redes sociales.

«Esa es la situación que debemos aceptar sinceramente. Debemos considerar todos los aportes de la comunidad», dijo …

Porque, según él, nadie no tiene una brecha en su vida.

Mencionó que la incidencia de cargas de contenido en las redes sociales que ha generado críticas comunitarias también ha sido experimentada por el orador del parlamento indonesio Puan Maharani.

«El nombre de la crítica de la comunidad es, por supuesto que aceptamos. Y mucho menos un habiburokhman que es despreciable. Mbak Puan nuestro ídolo cuyo trabajo es muy bueno. Su trabajo es extraordinario. Su discurso es uno de los mejores discursos, los mejores estadistas de esta era de la reforma, solo por solo un pequeño foto Mbak Puan fue acosado (Rundung)», dijo.

Anteriormente, el video de Habiburokhman se subió en la cuenta de Instagram @habiburokhmanjkttimur el 17 de agosto de 2025, quien se vio cocinando fideos instantáneos que obtenían críticas del universo virtual porque parecía usar gas melon subsidiado destinado a los negocios pobres y micro. (Hormiga)