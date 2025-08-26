Feto envuelto alrededor del cordón umbilical, evacuación de mujeres embarazadas en Seram Maluku a través del mar.

MalukuVIVA – una persona madre embarazada Originalmente, el Distrito de Kesui Watubela, Regencia de East Seram, Maluku, debe ser evacuado al Hospital Bula el martes 26 de agosto de 2025, a pesar de que el mar está en altas condiciones irregulares.

La mujer llamada Acana Selayar (23) experimentó una condición de emergencia del embarazo. El agua estalló desde el día anterior, pero el bebé no nació. Después de ser examinado, feto Se sabe que el cordón umbilical se conoce para que requiera un tratamiento adicional con un procedimiento de funcionamiento de fallas.

Debido a instalaciones médicas limitadas en Puskesmas Tamher Timur, jefe del Husni Samion Health Center, decidió que el paciente fue remitido inmediatamente al Hospital Bula.

Las mujeres embarazadas en el este de Seram, Maluku, deben ser evacuadas al RSUD a través del mar

«Si en esta emergencia, debemos referirnos anticipar que suceden cosas malas», dijo Husni Samion

Husni agregado, pasos Evacuación Esto se toma únicamente para salvar a la madre y al bebé. También espera que el gobierno preste atención a las instalaciones de salud en la región 3T (más externa, desfavorecida y hacia atrás) como el distrito de Kesui.

Según él, el Centro de Salud de East Tamher debe equiparse de inmediato con un equipo de entrega, que incluya una ecografía más adecuada, de modo que la condición de la madre y el feto se puedan monitorear desde el principio.

Además, enfatizó la importancia de la adición de una flota de pusling (pusling) más factible para servir a la comunidad, especialmente cuando el mar está en un estado ondulado como lo es hoy.