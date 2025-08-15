¡Festivo! Ancol celebra el Festival de la Independencia el 17 de agosto de 2025 con la cultura, la ceremonia y el concurso de cultura de Nusantara

Yakarta, Viva – La celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia siempre ha sido un momento esperado por la comunidad. El ambiente lleno de entusiasmo, unión y amor por la patria a menudo se siente en varias partes del país. Este año, Ancol Taman Impian presenta una emoción diferente a través de una serie de eventos emocionantes en 16 y 17 de agosto de 2025.

Los visitantes pueden disfrutar de diversas actuaciones culturales, actividades deportivas acuáticas, competencias típicas de los 17s, a las ceremonias de bandera solemnes, solo comprando un boleto de entrada a Ancol. Curiosamente, todas las series de eventos se llevaron a cabo en la playa con un hermoso panorama de mar, de modo que el ambiente de la celebración era cada vez más memorable.

La siguiente es una serie de eventos especiales que animarán el Día de la Independencia en Ancol Taman Impian.

Ola de cultura ancol

El 17 de agosto de 2025 a las 15:00 a 18:00 Wib en la Sinfonía del Mar, se realizarán espectacular actuaciones de artes culturales de varias regiones en Indonesia.

Comenzando desde el baile de Bali Kecak, REOG Ponorogo, Saman Aceh Dance, a Betawi, Malay, Batak, Papua, Jaipong West Java Dances, Arts Tradicional de Java Oriental, Sulawesi y varias otras regiones. Esta aparición traerá a los visitantes para disfrutar de la belleza de la variedad cultural del archipiélago en un gran escenario.

Ancol Remo rojo y blanco

Para aquellos a quienes les gustan los desafíos en el agua, Ancol realizó una emocionante actividad de remo con el equipo de Dragon Boat en Ancol Jimbaran Resto. Celebrada el 17 de agosto de 2025 a las 08.00 a 11.00 WIB, esta actividad incluyó entrenamiento, remo juntos, a la mini carrera. Los participantes que se registran en línea y usan ropa roja y blanca pueden seguirla de forma gratuita.

Playa

El momento sagrado de conmemoración de la independencia se presentará a través de la procesión de crianza y disminución del saka rojo y blanco en la sinfonía del mar. La ceremonia de elevación comienza a las 07.00 WIB, mientras que la caída de la bandera se lleva a cabo a las 18:00 WIB. El ambiente solemne en la playa con el fondo del sonido de las olas será una experiencia inolvidable.

Ancol Beach Fest

El 17 de agosto de 2025 a las 09.00 a 15.00 Wib en Beach Pool y Com Eastern Com, los visitantes pueden participar en varias competiciones típicas de los 17 que siempre son risas emocionantes y atractivas. Comenzando desde colosal Areca Nut, competiciones de comida para galletas, carreras de sacos, globos de agua, carreras de mármol, hasta varios otros juegos tradicionales.

Toda la serie de actividades se incluye en el precio de la admisión de ANCOL, por lo que los visitantes solo necesitan comprar boletos en línea a través del sitio web oficial de ANCOL.com para obtener un precio más eficiente.

Para las personas que desean sentir la sensación de celebrar el Día de la Independencia en la playa con la emoción de la cultura, los deportes y el entretenimiento, Ancol Taman Dreams puede ser la principal opción de destino el 17 de agosto de 2025.