Festival de películas Fine Cut de PBS SoCal: jueces, detalles del espectáculo de premios

PBS SoCal ha revelado a los jueces detrás de la 26ª edición de su «Corte fino Festival of Films «, que reconoce anualmente el trabajo de los estudiantes cineastas de California y los cortometrajes que han creado. El concurso, que otorga premios por valor de más de $ 45,000, atrajo a 430 presentaciones cinematográficas de estudiantes que asistieron a más de 53 escuelas en California.

Según PBS SoCal, esa es la mayoría de las presentaciones a la competencia del festival. Los ganadores fueron elegidos por un panel de la industria de jueces en las categorías de documental, animación y narrativa, así como el destinatario del premio al cineasta estudiantil de Jack Larson de California del evento, llamado así por el fundador de Fine Cut.

This year’s judges included Emmy-winning director Mary Lou Belli (“Elsbeth,” NCIS New Orleans,” “Monk”), director of photography Doug Emmett (“Sorry To Bother You,” “The Edge of Seventeen,” “Presumed Innocent”), producers/founders of Three Frame Media Jaye and Adam Fenderson (PBS’s “The Class,” “First Generation,” “Unlikely”), writer/director/producer Liz W. Garcia (“Space Cadet,” “The Lifeguard,” “Cold Case”), story artist/writer/actor Michael Herrera (“Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical,” “Zootopia+”, “Encanto”), Starz program acquisitions & co-productions VP Michele Sanchez Arteaga (“This Changes Everything,” “Stranger Fruit,” “What Nos persigue «), la escritora/productora Eileen Shim (» The Acólito «,» House of the Dragon «,» Light como Feather «) y la escritora/directora Echo Wu (» Jentry Chau vs. the Underworld «,» The Wishgranter «).

Los homenajeados se revelarán durante una ceremonia de entrega de premios el martes 16 de septiembre en el Eagle Theatre en Vidiots, ubicado en Eagle Rock. Variedad Editor ejecutivo, TV, Michael Schneider y Variedad La escritora senior de entretenimiento Angelique Jackson volverá a ser mejorada el evento.

Los finalistas en la competencia Fine Cut de este año se compilarán en seis episodios de una hora, que se transmitirán a partir del miércoles 24 de septiembre a las 10 pm en PBS SoCal Plus (también conocido como KCET). Las películas también estarán disponibles para la transmisión en pbssocal.org/finecut y en la aplicación PBS gratuita.

Los ganadores recibirán equipos de alquiler, software de animación, herramientas de diseño y más. También de barril, el taller anual de tutoría de Fine Cut el sábado 27 de septiembre en Radford Studio Center. Los participantes incluyen, en la canción de dirección/cinematografía: la directora Tessa Blake, la directora Marcus Stokes y el director de fotografía Felipe Vara de Rey. Los mentores de escritura/productores incluyen escritor/EP/Showrunner Vera Santamaria, escritor/director Drew Hancock y Showrunner/EP Dailyn Rodriguez. Los mentores de la pista de animación incluyen a la diseñadora de personajes Elsa Chang, la directora de arte Miguel Gonzalez y Jessie Juwono, la gerente, la gerencia de artistas en Warner Bros. Animation & Cartoon Network Studios.

Según PBS SoCal, las películas finalistas se centraron en temas como «aislamiento, cultura y determinación». Entre las películas finalistas, el 61% provino de directores femeninas con un 76% que tenía al menos una productora y el 6% de las directores eran transgénero/no binarias. Además, el 74% de los finalistas incluían un personaje principal o un sujeto principal de un grupo racial/étnico subrepresentado y el 67% de los directores eran de un grupo racial/étnico subrepresentado.

Aquí hay un primer vistazo al Fine Cut Festival of Films: