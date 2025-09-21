Festival de música y historia colectiva de nuestra historia juntos, animados por Sal Priadi a Yura Yunita

Yakarta, Viva -El 50 aniversario de Polytron Fest se celebró con éxito en el West Plaza Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, del 19 al 21 de septiembre de 2025. También se llevará a cabo un festival similar en Semarang del 4 al 5 de octubre de 2025.

Llevando la campaña «Always On – Our Story», esta celebración no solo presenta un concierto musical con una fila de principales artistas como Sal Priadi, Yura YunitaAnji, para correr, pero también varias actividades deportivas, comunidades, a la experiencia única de Fun Run 5k y 2.5k con la primera experiencia de transmisión de DJ en vivo en Indonesia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Albert Fleming, jefe de productos de productos grupales, electrodomésticos Polytron, enfatizó que esta campaña no era solo una cuestión de tecnología, sino una cuestión de cercanía emocional con la comunidad.

«Polytron es una compañía nacional de electrónica que durante 50 años no solo ha sobrevivido, sino que continúa creciendo. Esto muestra la confianza de la gente indonesia que mejor entendemos sus necesidades», dijo Albert durante una sesión de TalkShow, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Además de los conciertos de música, Polytron Fest también presenta la competencia Padel, la sesión de entrenamiento, a varias actividades comunitarias. Curiosamente, esta celebración también tiene un lado social. Junto con el gobierno regional de Kudus, se lanzó un simple programa de vivienda habitable (RSLH) para ayudar a acelerar el alivio de la pobreza extrema en Java Central. Este programa se dirige a la construcción de 100 casas hasta finales de 2025.

Hasan Asyari, jefe de economía y desarrollo del subdistrito de Kaliwungu, Kudus, calificó el paso como una forma tangible de preocupación de la empresa.

«Nosotros, como ícono del orgullo de la gente santa y central de Java, hemos demostrado su preocupación al presentar este programa RSLH», dijo.

Albert Fleming también cerró esta celebración con una creencia.

«Esta celebración no solo pertenece a Polytron, sino que nos pertenece a todos. A través de festivales, campañas y programas sociales, queremos asegurarnos de que nuestra historia conjunta realmente viva en forma real», concluyó.