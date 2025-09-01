Festival de la Serie Cádiz Sur impulsa Andaluce Global Ambitions

Como EspañaEl mapa de cine y televisión de TV se mueve cada vez más hacia la descentralización, AndalucíaAdmirado durante mucho tiempo por los cineastas como Ridley Scott y David Lean, está experimentando un renacimiento creativo. Mientras tanto, los jugadores españoles clave buscan acercarse cada vez más al público fuera de las dos grandes metrópoli de España de Madrid y Barcelona.

El Festival Internacional de la Serie South de Cádiz está buscando ayudar a impulsar una construcción local: promover las mejores producciones hechas en Andalucía y los próximos talentos y exhibir sus instalaciones para sesiones internacionales y nacionales.

South tiene como objetivo cultivar contenido vibrante y local arraigado, «demostrando su intención de ayudar a los proyectos andaluos a ganar mayor relevancia», en las palabras del director de Festival, Carles Montiel.

Los comentarios de Montiel enmarcan una doble ambición: para impulsar la visibilidad nacional e internacional para los proyectos andaluos y posicionar a Cádiz, y por extensión Andalucía, como un lugar versátil de sesión listos para el mundo.

Sección Sur: títulos destacados enraizados en la creatividad andaluza

La sección sur de este año, un sello distintivo del sur, una vez más se centra en historias contadas de Andalucía y por creadores andaluza. Un potencial título destacado en la barra lateral será el drama de Disney+ TV «Invisible», que enciende la batalla contra el acoso escolar, una producción que combina el equipo de Sevilla, las películas de Ároria con las películas de producción de Madrid de High Profile Madrid.

Dirigida y escrita por Celia de Molina, «El Antivlog» es una serie de comedia autorreflexiva producida por los producciones de Lamamma y respaldada por Filmin Streaming Service. También en South se encuentra la serie dirigida por Enrique Urbizu «When None None nos ve», creada por Daniel Corpas para Zeta Studios y HBO Max, y la topling Maribel Verdú. La serie Thriller sigue la investigación de varios crímenes que ocurren durante la Semana Santa en Morón de la Frontera, Sevilla, vinculada a la cercana base aérea estadounidense.

Doble, Gráfica Gráfica. Operador público Canal Sur.

También es parte de South la proyección de la temporada 2 de «una perra andaluza», la serie de dramas de bajo presupuesto de Pablo Tocino que cuenta la vida de los jóvenes que exploran sus deseos, sexualidad y límites. La serie Copodenieve Produccions se transmitirá en Filmin.

Andalucía South Boost: un crisol de talento

Aumentando la apuesta en su segunda edición, la sesión de lanzamiento de Andaluce South Boost revelará cinco proyectos de televisión en desarrollo de origen andaluz.

Serie de thriller «The Last Dove». Buscar compradores y coproductores internacionales.

En la serie de proyectos «Correos y Telégrafos», ambientada en un pequeño pueblo en un rincón olvidado de la rural Andalucía, una oficina de correos colapsa en el caos. La comedia de estilo simulada es producida por Rocío Martín y David G. Marcelo en La Filmahora, con sede en Sevilla. «Con la oficina de correos combinamos sátira institucional con un retrato fresco y poco sentimental de la vida rural en España despoblada», dice el creador de la serie Jacobo Palomo.

Nuevamente producido por los productores de Lamamma, la «posparte» de Celia de Molina aborda los tabúes de la maternidad, con elementos autobiográficos, irreverentes e irónicos.

Olga Navalón y Candela Cruz desarrollan un proyecto de drama de época con un enfoque milenario, «Justa y Rufina». La serie explora la herencia intergeneracional de los miedos y los trastornos a través de la vida de dos mujeres jóvenes cuyas historias se entrelazan con la explicación de un incidente que ocurrió en 1935.

Otra serie de proyectos seleccionada para el lanzamiento es «El Cantante», creada por Jorge Naranjo y producida por Nana Films, basada en las legendarias memorias del legendario cantante español Miguel Ríos, un viaje a través de la vida del artista y, al mismo tiempo, una crónica de España en su transición de la dictadura a la democracia a través de la música.

El Comité South Boost está formado por un panel de pesos pesados ​​de la industria: Carlos Rosado, presidente de la Comisión de Cine de Andalucia; Manuela Ocón, directora de producción de Movistar Plus+; Alberto Fernández, director de plataformas y servicios digitales en RTVE, e Isabel Cabrera, subdirector de Canal Sur.

La última pala

Chats de café y diálogos de la industria

Más allá de los estrenos, el festival facilita una inmersión más profunda en los proyectos a través de su segmento «Café Con …». La mesa redonda de este año titulada «De cine a la serie: una oportunidad andaluz», el director del actor de Gathers, Alfonso Sánchez («El Mundo es Suyo»), guionista-director-director Rafa Cobos («Marshland», «El hijo zurdo», «Anatomía de un momento»), Actriz Ingrid García-Jonsonson («Hermosa Juventud,», «,», «)»). Será moderado por Enrique Iznaola, vicepresidente de la Academia de Cine de Andalucía, que reúne voces que abarcan el espectro creativo de Andalucía.

En la serie de las conversaciones de la industria, otra mesa redonda: «Co-producciones internacionales: colaboraciones con estudios globales de España» verán a los especialistas internacionales Anxo Rodríguez, Chris Globe y Marisa Simon-Moore explorando formas a avanzar para la coproducción andaluz en el escenario mundial.