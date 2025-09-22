Festival de comedia de Nueva York: Compre entradas en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Festival de comedia de Nueva York Regresa este noviembre, y el festival promete una alineación repleta de estrellas para su 21ª edición. Alex Edelman, Chris Fleming, el dúo de sótanos y una reunión de «Strangers with Candy» se encuentran entre los aspectos más destacados de los eventos de este año, mientras que Margaret Cho, Louis CK, Hannah Berner, Pete Holmes, la enfermera John, Morgan Jay, Ismo y Trevor Wallace son solo algunos de los comedianos en negrita para actuar.

El Festival de Comedia de Nueva York se realizará desde el viernes del 7 de noviembre hasta el 16 de noviembre, con eventos extendidos por los cinco distritos de la ciudad. Las entradas están disponibles para todos los eventos de la semana en Bandeja, Asientos vívidos y Masterero.

Un evento principal del festival es el 19º evento anual Supe For Heroes, que este año presentará actuaciones de Mike Birbiglia, Alex Edelman, Lea Michele, Leslie Odom, Jr. y Tom Papa. El evento, en honor a los veteranos y miembros del servicio de los Estados Unidos, tendrá lugar el 10 de noviembre en David Geffen Hall en el Lincoln Center.

Joe Santagato y Frank Álvarez del dúo de sótano, que han tomado su podcast en la carretera este año, están listos para un actuación en Madison Square Garden el 13 de noviembre. Mientras tanto, Carnegie Hall organizará un standup consecutivo de Edelman y Fleming el 15 de noviembre. La aparición en el festival de Louis CK es Una residencia en el Teatro Beacon del 14 al 16 de noviembre.

Consulte un horario completo del festival de comedia de Nueva York de este año y compre entradas para eventos seleccionados aquí. ¿No puedes llegar a Nueva York? Mira más Los comediantes en el camino ahora mismo aquí.

Viernes 7 de noviembre

● 7:00 pm y 9:45 p.m. – Ryan Long en el lugar en Hard Rock Hotel New York

● 8:00 pm – Enfermera John: la breve gira con personal en el Beacon Theatre

Sábado 8 de noviembre

● 7:00 pm – Una celebración del 25 aniversario de la cancelación de extraños con dulces con Stephen Colbert, Paul Dinello y Amy Sedaris en el ayuntamiento

● 7:00 pm y 9:45 p.m. – Ryan Long en el lugar en Hard Rock Hotel New York

● 7:00 pm– Trevor Wallace: The Alpha Beta Male en Beacon Theatre

● 8:00 pm – Hannah Berner: Ninguna de mi gira comercial en Carnegie Hall

Domingo 9 de noviembre

● 7:00 PM – ISMO: ¡Woo hoo! Tour mundial en el ayuntamiento

Jueves 13 de noviembre

● 7:00 pm – Yohay Esponda: Judío de auto -amor en el ayuntamiento

● 7:00 pm – Morgan Jay: The Goofy Guy Tour en el Beacon Theatre

● 8:00 pm – El patio del sótano: desde el sótano hasta la gira mundial en el jardín de Madison Square

Viernes 14 de noviembre

● 7:00 PM y 9:45 PM – Michael Blackson: América es FKD Comedy Tour en el lugar de Hard Rock Hotel NY

● 7:00 pm – Pete Holmes: The Pete Here Now Tour en el ayuntamiento

● 7:30 pm – Louis CK ridículo en el Beacon Theatre

Sábado 15 de noviembre

● 6:00 pm – Alex Edelman en Carnegie Hall

● 7:00 PM y 9:45 PM – Michael Blackson: América es FKD Comedy Tour en el lugar de Hard Rock Hotel NY

● 7:00 pm – Margaret Cho: coligarquía en el ayuntamiento

● 7:30 pm – Louis CK: Ridículo en el Beacon Theatre

● 8:45 pm – Chris Fleming en Carnegie Hall