Festival de cine negro estadounidense se expande a Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Atlanta

El Festival de cine negro americano se está expandiendo a cuatro ciudades.

En celebración del 30 aniversario del festival, la Tour Pop-Up ABFF, una nueva iniciativa nacional, traerá la energía, la creatividad y el espíritu comunitario del aclamado festival a cuatro mercados principales en los Estados Unidos.

El ABFF Pop-Up Tour comienza en octubre en los teatros de AMC en la ciudad de Nueva York, seguido de paradas en Atlanta y Dallas en noviembre, y culminando en Los Ángeles este diciembre. La gira emergente contará con películas independientes galardonadas, conversaciones de celebridades y paneles seleccionados, incluidos Bob Talks, una serie inspiradora de oradores que destaca marcas de propiedad negra.

«Durante casi tres décadas, ABFF ha sido una piedra angular para exhibir y elevar la narración negra», dijo Jeff Friday, cofundador de ABFF y CEO de Nice Crowd. «El ABFF Pop-Up Tour es una evolución natural de esa misión: un movimiento cultural móvil diseñado para expandir las oportunidades y profundizar la conexión. Al llevar la experiencia de ABFF directamente a las comunidades locales, estamos creando nuevos espacios para descubrir el talento, celebrar la creatividad y unir el poder del cine y la cultura compartida. Estamos entusiasmados de asociarnos con Ally Financial para ayudar a darle vida esta visión».

«Ally honra el notable talento y creatividad que se exhiben en la gira pop-up de American Black Film Festival como parte de nuestro compromiso de larga data como un verdadero aliado para los creadores y artistas negros y marrones», dijo Erica Hughes, directora senior de Ally Marketing. «Elevar sus voces, compartir sus experiencias y celebrar los regalos únicos que aportan a nuestras comunidades es una pieza clave de la misión de Ally de servir a todos como un aliado financiero».

Las paradas del tour son las siguientes:

Nueva York – 25–26 de octubre – AMC Lincoln Square

Atlanta – 8–9 de noviembre – AMC Madison Yards

Dallas – 15-16 de noviembre – AMC Northpark

Los Ángeles – 13–14 de diciembre – AMC The Grove