Polonia Festival de Cine Americano está listo para celebrar sus dulces dieciséis en noviembre. Su hilo de la industria Nosotros en progreso está aceptando presentaciones hasta el 10 de septiembre, buscando proyectos narrativos en las etapas finales de edición.

«Esperamos que la incertidumbre del futuro de la colaboración transatlántica, si los aranceles de Trump sobre la producción cinematográfica fuera de los Estados Unidos se implementarán, hará que nuestro programa sea aún más buscado», dice la directora artística Ula śniegowska.

«Es el único evento de la industria fuera de los Estados Unidos en el que se enfoca y da prioridad a los cineastas estadounidenses para reconocer y crear conciencia sobre la producción polaca y los activos de postproducción».

El valor total de los premios del año pasado alcanzó los $ 180,000.

Este año, los cineastas también visitarán los estudios que ofrecen «tecnología de vanguardia» y servicios, desde cajeros automáticos virtuales hasta Platige Mocap Studio.

«Estados Unidos en progreso es un evento extremadamente importante para nosotros. Conocer a los productores y directores estadounidenses nos brinda la oportunidad no solo de intercambiar experiencias, sino también para apoyar a los creadores talentosos», señala Marcelina Salwin, directora de marketing de Platige Image. La compañía, con 30 años de experiencia en producción cinematográfica, VFX y animación, es conocida por «The Witcher» y «Otro Day of Life», y desarrolla su propia producción «OPI», un horror inspirado en el folklore local.

Este año, el evento comenzará en Varsovia, con dos días de «redes profesionales con compañías con sede en Varsovia», dice Śniegowska. Luego se mudó a su ciudad natal de Wrocław.

Aff vio algunas caras familiares a lo largo de los años, más recientemente, Jesse Eisenberg quien aceptó el premio Indie Star y presentó el «A Real Pain» ganador del Oscar, ambientado en Polonia. Anteriormente, Rosanna Arquette y John Waters también recogieron sus estatuillas.

«El grupo de empresas asociadas que abren sus puertas a los cineastas estadounidenses, a veces directores por primera vez, está creciendo constantemente», asegura Śnigowska. «La comunidad de postproductores también está consolidando el poder a través de la Asociación Postproductores Polaco recién formada, que se convirtió en nuestro socio».

Como «Erupcja» de Pete OHS, también filmado en Polonia y completado con Soundly Studio y Black Photon de Platige Image, está esperando su estreno de Toronto, otros alumnos también han estado viajando por el circuito del festival: eso incluye a Sarah Friedland con el galardonado «Toque familiar», «Obex» de Alberta Birney, «Bunnylovr» By Katrina Zhou y Juliette «Byneteet» Byneteet «Bynyter» Bynyt Diseño ”de Amanda Kramer.

«Estoy muy orgulloso de ‘By Design’, que recibió premios de Orka Studio y Soundflower Studio, y se estrenó en Sundance», dice Śnigowska. «Lo que me hace muy feliz es que a lo largo de los años, nosotros en progreso fomentó colaboraciones duraderas, con varios productores que regresaron al programa».

Al igual que «By Design’s» Sarah Wascshall o Vanishing Angle Team, quien obtuvo el premio del Instituto de Cine de Polonia por «Under the Lights» solo el año pasado. Platige Image, DI Factory y Fixafilm colaboraron en su postproducción.

«Ganar estos premios dio ‘Debajo de las luces‘Un sello invaluable de aprobación de la industria. Mostró a nuestros socios y seguidores que esta era una película con mérito real, y ese reconocimiento creó un aumento de impulso que nos llevó a través de la postproducción y finalmente nos ayudó a llevar la película a través de la línea de meta ”, admitió Natalie Metzger, vicepresidente de producción y desarrollo en ángulo de fuga.

El equipo ahora está en postproducción en otra característica, «The Edge of Normal», filmada en Estados Unidos y terminó en España.

«Cada vez más, las coproducciones internacionales se están convirtiendo en una necesidad. El aumento de los costos de cine en los Estados Unidos y el acceso más amplio a la financiación en el extranjero significan que completar películas internacionalmente a menudo es uno de los pocos caminos viables para los cineastas independientes en Estados Unidos».

El festival de cine estadounidense tiene lugar del 6 al 11 de noviembre.