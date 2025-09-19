Festival de cine de terror de Screamfest anuncia 2025 First Wave Alineup

Festival de cine de terror de ScreamfestLo que se llama a sí mismo el festival de terror de mayor duración en los Estados Unidos, ha lanzado la alineación para la 25ª edición de este año. El festival tendrá lugar del 7 al 16 de octubre en el TCL Chino Theatre en Hollywood.

La película de la noche de apertura de este año será de Bt Meza «Afecto«, Protagonizada por Jessica Rothe. La película sigue a Ellie, quien sufre una condición inquietante que reinicia repetidamente su memoria. Incapaz de reconocer a su esposo o hija, cada reinicio que experimenta trae destellos inquietantes de una vida desconocida.

El festival también contará con una proyección de juego exclusiva del «Hellraiser: Revival» de Clive Barker, un juego de acción de terror de supervivencia para un solo jugador de Saber Interactive ambientado en el aterrador mundo de la franquicia «Hellraiser», donde los jugadores estarán cara a cara con Pinhead. Doug Bradley repitirá su papel de Pinhead, haciendo su regreso a la franquicia en 20 años.

«Estamos emocionados de darle la bienvenida a los fanáticos del horror a Screamfest por sus frescos miedo de todo el mundo mientras celebramos con orgullo nuestra 25ª edición», dijo la fundadora del festival Rachel Belofsky en un comunicado de prensa.

Echa un vistazo a la alineación completa para el 25º Festival Anual de Cine de Horror Screamfest a continuación.

Estrenos del mundo

«NSWR»

Director: Stephen Kay

«Big Baby»

Director: Spider One

«Trampa»

Director: James Kondelik

«Cobertizo»

Director: Steven J. Mihaljevich

Estrenos de América del Norte

«El fabricante de muñecas»

Director: José María Cala

«La máscara roja»

Director: Ritesh Gupta

«Espada de venganza»

Director: Nemanja Ceranic

«Cognitive»

Director: Tommy Savas

Estrenos de EE. UU.

«El diablo susurró mi nombre»

Directores: Emilia Cotella y John Mathias

«Palanqueta»

Director: David-Jan Bronsgeest

Se estrena de la costa oeste

«Appofeniacs»

Director: Chris Marrs Piliero

«Deathgasm 2: Goremageddon»

Director: Jason Lei Howden

«Muñequita»

Director: Rod Blackhurst

«Inflactadores»

Director: Kurtis David Harder

«La carne mata»

Director: Martijn Smits

Se estrena de Los Ángeles

«Dooba Dooba»

Director: Ehrland Hollingsworth

Pantalones cortos notables

«Prisma del diablo»

(En el estreno)

Director: Kika Magalhães

«La hija del funerario»

Director: Elwood Quincy Walker

«La secuencia»

(Estreno mundial)

Director: Joe Bandelli