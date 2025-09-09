Festival de cine de terror de Brooklyn 2025 alineación revelada

El Festival de cine de terror de Brooklyn ha anunciado la alineación completa para su décima edición, que se extenderá del 16 de octubre al 25 de octubre en Nitehawk Cinema Williamsburg. Las festividades comenzarán con la comedia de terror del apocalipsis del conjunto de la ciudad natal, una comedia de terror del apocalipsis zombie de la directora Tina Romero sobre un grupo de drag queens y niños de clubes que sobreviven la noche en Brooklyn. El elenco incluye a Jaquel Spivey, Katy O’Brian, Margaret Cho, Jack Haven y Cheyenne Jackson.

El BHFF de este año también organizará dos estrenos mundiales, con la característica de apocalipsis de Adam MacDonald «esta no es una prueba», adaptada de la novela del mismo nombre de Courtney Summers, y el thriller de cartel canadiense «Violence», protagonizada por «Halloween Ends» Rohan Campell.

Además, la programación incluye una proyección especial de «Tales From The Crypt Presents: Demon Knight», la comedia de terror negro de 1995 dirigida por Ernest Dickerson. Dickerson, quien comenzó su carrera como director de fotografía de George A. Romero y Spike Lee antes de acumular sus propios créditos como directores con títulos como «Juice», «Bones» y «Never Die Alone», se presentará con el Premio Leviatán del FEST de Arrow Video en el evento.

Otros aspectos destacados incluyen el estreno norteamericano de la película de terror materna de Johanna Moder «Mother’s Baby». El enfriador de Avalon Fast, «Camp» será la pieza central del festival, mientras que la «Karamadonna» hiper-violenta de Aleksando Radivojevic es la selección de noche de cierre.

Las insignias del festival ya están a la venta, mientras que las entradas individuales estarán disponibles el viernes a las 12 p.m. EST.

BHFF también presentó la obra de arte oficial del póster para su décima edición. Vea la línea de características completas a continuación. La selección de cortometrajes y paneles del festival se puede encontrar en su Sitio web oficial.

Obra de arte de Jaxon Northon



Reinas de los muertos (Dir. Tina Romero) – Noche de apertura

Acampar (digamos. Avalon rápido) – HABITACIÓN CENTRAL

Karmadonna (Dir. Aleksandar Radivojevic) – Noche de cierre

Tales From The Crypt Presents: Demon Knight (Dir. Ernest Dickerson) – Premio Leviatán

1000 mujeres con horror (Dir. Donna Davies)

Abigail antes de Beatrice (Tú. Cassie Keet)

Afecto (Dirección. Bt mysa)

Cualquier cosa que se mueva (Dir. Alex Phillips)

Belladona de la tristeza (Dir. Eiichi Yamamoto)

Brilla de sangre (Dir. Emily Bennett, Justin Brooks)

Boorman y el diablo (Dir. David Kittredge)

Novia de reanimador (Dir. Brian Yuzna)

Infinito buffet (Dir. Simon Glassman)

¡Bugged! (Dir. Ronald K. Armstrong)

Las cintas de arrastre, temporada 2 (Dir. Patrick Brice)

Triturado (Dir. Simon Rumley)

Amante (Dir. Grace Glowicki)

Def por tentación (Dir. James Bond III)

No dejes a los niños solos (Dir. Emilio Portes)

Conejito de polvo (Dir. Bryan Fuller)

Cada cosa pesada (Dir. Mickey Reece)

La bruja (Tú. Benjamin Christenses)

Metal pesado (Dir. Gerald Potterton)

El chico santo (Dir. Paolo Strippoli)

Grupo de miel (Dir. Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli)

Vivo aquí ahora (Dir. Julie Pacino)

Sillas incompletas (Dir. Kenichi Ugana)

Influenciadores (Dir. Kurtis David Harder)

Necesita ojos (Dir. Zack Ogle, Aaron Pagniano)

Lúcido (Dir. Ramsey Fendall, Deanna Milligan)

Madre de las moscas (Dir. John Adams, Toby Poser, Zelda Adams)

Bebé de la madre (Dir. Johanna Madre)

Anidación (Dir. Chloé Cinq-Mars)

Nuevo grupo (Dir. Yuta Shimotsu)

Noche de los muertos vivos (Dir. Tom Savini)

El Pied Piper (Dir. Jiří Barta)

¡Ocupar Cannes! (Dir. Lily-Hayes Kaufman)

Paraguas (Dir. James Ross)

La piel de la serpiente (Dir. Alice May Mackay)

Colina de azúcar (Dir. Paul Maslansky)

Esta no es una prueba (Dir. Adam MacDonald)

Camino de pedsman (Dir. Robbie Banfitch)

Tócame (Dir. Addison Heimann)

Violencia (Dir. Connor Marsden)