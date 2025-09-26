Festival de cine de Montclair alineación completa

El Festival de Cine de Montclair ha presentado la alineación completa para su edición 2025, que se extenderá del 17 de octubre al 26 de octubre.

El New Jersey Fest otorgará su premio a este intérprete a Brendan FraserDespués de una proyección de su nuevo drama de Searchlight Pictures, «Familia de alquiler«Que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La película ha sido seleccionada como la pieza central de ficción del festival. Stephen Colbert Se unirá a Fraser en el escenario después de la proyección para una discusión sobre la película.

El festival también honrará a la directora de casting, Ellen Lewis, con su premio inaugural de casting por su trabajo en «Christy» de David Michôd, que sirve como la película de cierre de la noche. Otros favoritos de otoño notables que se exhiben fuera de la competencia en el festival incluyen «Jay Kelly» de Noah Baumbach en la noche de apertura, «Bugonia» de Yorgos Lanthimos, «Hamnet» de Chloé Zhao, «Springsteen» de Scott Cooper: Springsteen: Entrew de Nowhere «,» Nouvelle Vague «de Scott Cooper,» WakeSteen: «WakeSteen: At Mytery». Muchos cineastas asistirán a las discusiones y paneles posteriores a la selección.

Como es la tradición, el Festival de Cine de Montclair proyectará características en la competencia en tres categorías: Documental, Fiction and Future/Now, que entregará el premio Mark Urman y un premio en efectivo para apoyar a los nuevos proyectos de cineastas. Mientras tanto, los pantalones cortos compiten en las categorías de películas documentales, de ficción y Nueva Jersey.

«La alineación de este año es una colección extraordinaria de películas increíbles. El cine nos muestra el mundo y brinda una oportunidad para la conexión y el diálogo con ideas audaces, perspectivas únicas y creatividad ilimitada», dijo el director artístico del cine de Montclair, Tom Hall. «A medida que buscamos encontrar formas de entender e interactuar con nuestros tiempos, esperamos que el festival de este año pueda ser una experiencia significativa para nuestros clientes y cineastas, permitiendo que el arte de la película nos uniera para participar en la conversación global que solo el cine puede proporcionar».

El festival de este año también coincide con la adquisición y la reapertura de Montclair Film del Teatro Bellevue, un lugar de estilo Tudor de 103 años en la parte superior de la ciudad. Para celebrar la reapertura, el festival proyectará una restauración de «The Sound of Music» de Robert Wise el 18 de octubre. El icónico musical tocó en el Bellevue durante tres años a mediados de la década de 1960.

Otros homenajeados en el festival incluyen al ganador del premio Compositor Nicholas Britell por su trabajo en «Jay Kelly», el ganador del premio de guionista Will Tracy por su guión de «Bugonia», el director de Breakthrough Director Shih-Ching Tsou por su película «Girl Lured Tandhod Girl» y David Carr por la verdad en los destinatarios Mark Obenhaus y Laura Poitras por su documental «Cubierta». La CEO de Warner Brothers Motion Picture Group, Pamela Abdy, también recibirá el Premio Visionario del Festival, mientras que Spike Lee será honrado con un homenaje de cineasta.

Las entradas para el Festival de Cine de Montclair estarán disponibles para comprar para los miembros del cine de Montclair el 29 de septiembre y para el público en general el 3 de octubre en Montclairfilm.org.