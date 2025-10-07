Festival de cine de la Isla Coronado revela la alineación 2025

«Dead Man’s Wire» de Gus Van Sant y Joachim Trier «Valor sentimental«Están entre las películas que se reproducen en el Festival de Cine de la Isla Coronado.

«Dead Man’s Wire» abre el festival el 5 de noviembre. Una nueva película de atracción psicológica de Thriller del Director Van Sant, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre y luego se proyectó en Toronto y Chicago. Está protagonizada por Bill Skarsgård, Al Pacino, Colman Domingo y Cary Elwes.

Cerrar el festival el 9 de noviembre está «valor sentimental», el drama familiar de Trier que ganó el Gran Premio en su estreno en Cannes. Está protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning.

Otras películas de Spotlight and Center -Peite que se reproducen en todo el festival incluyen «American Solitaire» de Aaron Davidman, «Arco» de Ugo Bienvenu, «Jay Kelly» de Noah Baumbach, «The Choral» de Nicholas Hytner, «The Secret Agent» de Kleber Mendonça Filho «y» Tain Dreams «de Clint Bentley. Varios documentales y programas de cortometrajes también se detendrán durante toda la semana.

El CEO y el Director Artístico del Festival de Cine de Coronado Island, Merridee Book, dice: “Esta alineación refleja tanto hacia dónde hemos estado y hacia dónde vamos: audaz, diverso y orientado al futuro. Ciff continúa honrando la edad dorada del cine mientras construye un puente a lo que es a continuación, a través de las voces, la innovación y la innovación de la comunidad. El nuestro es más importante que nunca «.

El festival organizará eventos especiales como la «Serie Culinary Cinema» centrada en las intersecciones de la comida y el cine, y «Beatlemania llega a Coronado», una retrospectiva sobre los Beatles con el estreno de la costa oeste del documental de Paul McCartney, «Tug of War». También habrá una variedad de paneles sólidos que presentan líderes, creadores e innovadores en cine y entretenimiento.

El Festival de Cine de la Isla Coronado organizará su gala anual de tributo a la industria Leonard Maltin en la noche de apertura en el famoso Hotel Del Coronado de la isla. Luego celebrará a sus cineastas independientes y emergentes con la ceremonia de los premios del jurado el 7 de noviembre.

Las entradas y los programas completos están disponibles en el sitio web del festival.