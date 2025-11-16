Festival de Cine de El Cairo destaca la restauración de clásicos egipcios

El aeropuerto internacional de El Cairo. El Festival de Cine abrió este año no mirando hacia afuera sino hacia adentro, destacando el amplio archivo de clásicos egipcios en proceso de restauración. Durante la ceremonia, al público se le mostraron impactantes imágenes del antes y el después de películas restauradas como “Un crimen en un barrio tranquilo” de Hossam El Din Mostafa y “Sunset and Sunrise” de Kamal Al-Sheikh, generando reacciones audibles a medida que imágenes de décadas de antigüedad resurgieron con nueva claridad y textura. Para el presidente del CIFF Hussein Fahmiel momento señaló un compromiso renovado no sólo para salvaguardar, sino también para revitalizar el patrimonio cinematográfico de Egipto.

El programa de restauración, encabezado en asociación con el holding para inversiones en los campos de la cultura y el cine, afiliado al Ministerio de Cultura de Egipto, marca uno de los esfuerzos de archivo más ambiciosos en la historia regional. Fahmi dijo que el impulso surgió tanto de la responsabilidad cultural como del cambio dramático en las tecnologías cinematográficas. «La tecnología ha cambiado, así que tuve que cambiar con ella».

La edición de este año mostró 21 títulos recientemente restaurados, todos los cuales ahora incluyen subtítulos en inglés para llegar a los espectadores internacionales. Pero la iniciativa no termina con las proyecciones del festival. «Es inútil restaurar las películas y proyectarlas dentro del festival y luego nadie más las ve», dijo Fahmi durante una mesa redonda con la prensa. Para garantizar el acceso a largo plazo, CIFF y el holding están desarrollando una plataforma digital dedicada a los clásicos egipcios. “En esa plataforma puedes ver todas estas películas”, compartió, señalando que los cinéfilos más jóvenes a menudo no tienen un punto de entrada a la tradición cinematográfica anterior del país.

“Atardecer y amanecer” (Cortesía de Festival de Cine de El Cairo)

La iniciativa no es del todo nueva; CIFF comenzó a restaurar y presentar títulos patrimoniales en ediciones recientes, ampliando constantemente el esfuerzo al programa a gran escala presentado este año.

Las imágenes de restauración, una al lado de la otra, reproducidas en la ceremonia de apertura despertaron entusiasmo entre los invitados al festival, subrayando la sofisticación de la era de los estudios en Egipto y la artesanía que, como dijo Fahmi, era “paralela al cine estadounidense, al cine europeo” en su época.

Si bien el primer lote restaurado marca un hito, la escala del trabajo por delante sigue siendo asombrosa. “Tenemos 1.300 películas por restaurar”, reconoció Fahmi. Aún así, ve el tamaño del archivo como una oportunidad a largo plazo. Una vez digitalizada y disponible, la colección podría formar uno de los archivos de cine árabe más completos del mundo. “Si tenemos todos estos números, podemos tener una plataforma fantástica, con una amplia gama de películas”, enfatizó.

Fahmi situó el esfuerzo de restauración dentro de una reflexión más amplia sobre el papel cambiante de Egipto en la producción regional. En el pasado, el país producía alrededor de 60 películas al año y las exportaba a todo Oriente Medio y el norte de África. En los últimos años, la agitación política, las pérdidas de mercado en los países vecinos y la pandemia han reducido la producción a un promedio de 16 películas al año.

Aun así, insiste en que cine egipcio mantiene una identidad profundamente reconocible. «Cuando ves una película egipcia, sabes que es cine egipcio», dijo. Sostiene que su ritmo, temas y fundamento cultural son los que le dan un atractivo internacional duradero: “Cuanto más internacional te vuelves, es porque derivas de tu propia sociedad, tu propia cultura”.

Para Fahmi, el programa de restauración no se trata sólo de preservar, sino de restaurar un tipo de cine emocional que, en su opinión, está cada vez más ausente en el cine convencional. “La desventaja de lo que está pasando hoy es que cuando vemos películas, no somos parte de la película”, señaló el veterano actor. «Las películas que hicimos tenían muchos sentimientos y emociones. Te conectabas con los personajes».

Espera que la reintroducción del cine clásico de Egipto, arraigado en los personajes, el estado de ánimo y la proximidad emocional, inspire a los cineastas más jóvenes a reconectarse con una narración anclada en la humanidad en lugar del puro espectáculo.

En medio de la creciente competencia de los festivales regionales, Fahmi enfatizó la necesidad de que CIFF permanezca “joven de espíritu”, incluso cuando llega a su 46ª edición. Él cree que revivir el archivo nacional es una de las formas más poderosas de hacerlo, preservando la historia y al mismo tiempo brindando a los nuevos cineastas una base sobre la cual construir.